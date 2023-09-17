台中驚見無盡頭人龍！景象每年上演　內行曝：在搶蛋黃酥界愛馬仕

星巴克咖啡可加4款植物奶！堅果奶揭秘　店員：燕麥奶加它最好喝

▲星巴克咖啡的植物奶選擇推薦，燕麥奶曾熱賣到斷貨！內行店員還透露，燕麥奶加入「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的客製化入門款，環境友善熱潮跟一波。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克咖啡的植物奶選擇推薦，燕麥奶曾熱賣到斷貨！內行店員還透露，燕麥奶加入「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的客製化入門款，環境友善熱潮跟一波。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣不少民眾熱愛星巴克咖啡，因應減少動物性飲食、對環境友善的永續食物熱潮，相信不少鐵粉也有發現星巴克提供牛奶以外、多達4款的植物奶選擇，其中燕麥奶還曾經一度賣到斷貨！內行店員還透露，燕麥奶加入「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的入門款。為大家揭曉各款奶類的風味，有助於大家嚐試新的客製化飲料搭配。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一直以來使用牛奶為基底的星巴克飲料，呼應越來越多顧客因為健康及環保問題，要求有替代牛奶的選項，而開始發展燕麥乳等多元的植物奶選擇。2019年秋季，首次嘗試將燕麥奶導入門市，為提供素食者、乳糖不耐症患者、或是喜歡植物奶風味的民眾，更適合的客製化選擇。

▲2019年秋季首次導入燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2019年秋季首次引進燕麥奶的星巴克，現在已有多達4款植物奶可選。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克不只以燕麥奶或豆奶取代原有的鮮奶，提供咖啡飲品多元植物奶選擇，也逐漸增加蔬食友善的飲食，以蔬食代替肉類作為餐點主要食材，擴展多樣蔬食菜單，讓飲食營養價值高、脂肪少一些。

事實上，燕麥具有豐富的β-聚葡萄醣與膳食纖維，以燕麥製成的燕麥奶，屬於營養高纖又充滿穀物香氣的植物奶，星巴克廣受人歡迎的那堤，正是不少民眾嘗試將含奶飲料替換成植物奶的入門飲品。

▲暑假最後手搖飲料優惠！星巴克「買一送一」喝2天星冰樂！可不可熟成紅茶Uber Eats麥雪歐蕾買一送一；CoCo都可的布丁木瓜牛奶foodpanda第二杯5折。（圖／記者蕭涵云攝）
▲熱愛星巴克那堤的民眾，正好適合嘗試客製化燕麥奶特調。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克4款植物奶風味揭秘
「豆奶」口感醇厚，帶有淡淡豆香，適合搭配茶飲，濃郁而平衡。
「燕麥奶」可賦予飲品穀物香氣等多層次的風味，以綿密口感來凸顯咖啡的醇厚。
「椰奶」風味叫其他款清爽，有著淡淡的甜感與些許椰子香氣，帶來更平衡的口感。
「杏仁堅果奶」以淡雅堅果香氣，襯托茶與咖啡的獨特風味。

▲左起：星巴克咖啡飲料team夥伴、EMBERS餐廳主廚郭庭瑋、2018亞太區Barista Championship第三名Rex、星巴克品牌咖啡大使Edgar。（圖／台灣星巴克提供）
▲左起：星巴克咖啡飲料team夥伴、EMBERS餐廳主廚郭庭瑋、2018亞太區Barista Championship第三名Rex、星巴克品牌咖啡大使Edgar。（圖／台灣星巴克提供）
📌星巴克品牌咖啡大使Edgar推薦！4款「燕麥奶」飲品
除了內行星巴克店員曾透露，燕麥奶最適合加入茶那堤系列，尤其「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的入門款。星巴克品牌咖啡大使Edgar也推薦想嘗試燕麥奶的民眾，首次嚐鮮的入門款選擇。
「焦糖瑪奇朵」經典的「焦糖瑪奇朵」，加價更換為燕麥奶，融合燕麥奶及香草風味糖漿，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，他認為燕麥奶的穀物香氣，賦予了焦糖瑪奇朵更多層次的風味。
「馥列白」推薦咖啡愛好者必須嘗試「馥列白」，加價更換為燕麥奶，結合濃縮咖啡的精華風味，可感受到醇厚濃郁的咖啡風味，尾韻還有著燕麥奶的自然穀物甜香。
抹茶那堤」、「醇濃抹茶那堤」，以燕麥奶調製茶那提系列，是咖啡大師和店員都認為值得推薦的組合，能為馥郁的抹茶滋味，帶來更圓潤滑順的口感，馥郁細緻的抹茶與燕麥香氣，被認為是絕妙的完美搭配。

▲台灣星巴克大舉徵才，也透露了將持續於各地開展特色門市。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克呼應植物奶熱潮，提供牛奶以外的奶類選擇。（圖／台灣星巴克提供）

米奇星巴克聯名開迪士尼魔法店！21款商品9/19開賣　售價款式曝光

CoCo紅果小姐「第二杯0元」！3大手搖飲買ㄧ送ㄧ　星巴克2杯6折

初韻酪梨手搖飲「買1送1」喝7天！星巴克、清心、大苑子也買1送1

星巴克今起「買一送一」喝2天！有星冰樂　3大咖啡都「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞