星巴克咖啡可加4款植物奶！堅果奶揭秘 店員：燕麥奶加它最好喝
台灣不少民眾熱愛星巴克咖啡，因應減少動物性飲食、對環境友善的永續食物熱潮，相信不少鐵粉也有發現星巴克提供牛奶以外、多達4款的植物奶選擇，其中燕麥奶還曾經一度賣到斷貨！內行店員還透露，燕麥奶加入「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的入門款。為大家揭曉各款奶類的風味，有助於大家嚐試新的客製化飲料搭配。
記者蕭涵云/綜合報導
一直以來使用牛奶為基底的星巴克飲料，呼應越來越多顧客因為健康及環保問題，要求有替代牛奶的選項，而開始發展燕麥乳等多元的植物奶選擇。2019年秋季，首次嘗試將燕麥奶導入門市，為提供素食者、乳糖不耐症患者、或是喜歡植物奶風味的民眾，更適合的客製化選擇。
星巴克不只以燕麥奶或豆奶取代原有的鮮奶，提供咖啡飲品多元植物奶選擇，也逐漸增加蔬食友善的飲食，以蔬食代替肉類作為餐點主要食材，擴展多樣蔬食菜單，讓飲食營養價值高、脂肪少一些。
事實上，燕麥具有豐富的β-聚葡萄醣與膳食纖維，以燕麥製成的燕麥奶，屬於營養高纖又充滿穀物香氣的植物奶，星巴克廣受人歡迎的那堤，正是不少民眾嘗試將含奶飲料替換成植物奶的入門飲品。
📌星巴克4款植物奶風味揭秘
◾「豆奶」口感醇厚，帶有淡淡豆香，適合搭配茶飲，濃郁而平衡。
◾「燕麥奶」可賦予飲品穀物香氣等多層次的風味，以綿密口感來凸顯咖啡的醇厚。
◾「椰奶」風味叫其他款清爽，有著淡淡的甜感與些許椰子香氣，帶來更平衡的口感。
◾「杏仁堅果奶」以淡雅堅果香氣，襯托茶與咖啡的獨特風味。
📌星巴克品牌咖啡大使Edgar推薦！4款「燕麥奶」飲品
除了內行星巴克店員曾透露，燕麥奶最適合加入茶那堤系列，尤其「醇濃抹茶那堤」，是最適合嚐鮮也最好喝的入門款。星巴克品牌咖啡大使Edgar也推薦想嘗試燕麥奶的民眾，首次嚐鮮的入門款選擇。
◾「焦糖瑪奇朵」經典的「焦糖瑪奇朵」，加價更換為燕麥奶，融合燕麥奶及香草風味糖漿，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，他認為燕麥奶的穀物香氣，賦予了焦糖瑪奇朵更多層次的風味。
◾「馥列白」推薦咖啡愛好者必須嘗試「馥列白」，加價更換為燕麥奶，結合濃縮咖啡的精華風味，可感受到醇厚濃郁的咖啡風味，尾韻還有著燕麥奶的自然穀物甜香。
◾「抹茶那堤」、「醇濃抹茶那堤」，以燕麥奶調製茶那提系列，是咖啡大師和店員都認為值得推薦的組合，能為馥郁的抹茶滋味，帶來更圓潤滑順的口感，馥郁細緻的抹茶與燕麥香氣，被認為是絕妙的完美搭配。