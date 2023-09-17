台中豐原歡樂慶中秋 豐台味音樂會精彩演出嗨翻天

歡慶中秋節，台中市豐原區公所昨(16)日下午6時起，在葫蘆墩文化中心戶外廣場舉辦「豐台味」音樂會，揉合台式搖滾、宮廟電音、傳統國樂等多種台灣音樂文化經典元素，還有重量級金曲台語歌王翁立友帶來一曲曲經典台語歌曲，台味十足，熱鬧滾滾，吸引近二千民眾攜家帶眷逗陣聽歌歡慶佳節。
記者金武鳯/台中報導
區長洪峰明表示，豐原區擁有豐富的觀光資源及豐碩的特色物產，每年區公所都精心規劃，舉辦各種不同類型的音樂藝術文化活動，吸引各地遊客前來豐原觀光旅遊。昨晚的「豐台味」音樂會，就特別邀請九天民俗技藝團副團長瑪利亞擔綱活動主持人，還有重量級金曲台語歌王翁立友、以台客搖滾風格著稱的夾子電動大樂隊、本土宮廟搖滾代表震樂堂、跨界國樂女子樂團皇媂樂團，以及在地的軒豪樂團等，陣容龐大，輪番上台帶來精彩演出。
值得一提的是，配合中秋節助興，音樂會開唱前，現場先發送摸彩券和超萌發光兔耳朵造型髮箍，只見滿場男男女女，老老少少都頭戴兔耳朵，成群兔女郎、兔寶寶可愛壯觀場面，成了音樂會一大特色。
此外，隨著音樂會進行，其中穿插模彩活動，有電動自行車、43吋液晶顯示器、折疊電動滑板車及無線藍牙耳機等，總價值超過十萬元，獲獎者無不開心大叫，引來羨慕眼光。