跨聯盟賽／神啦！游艾喆全能秀 UBA宇宙政大87：76爆冷勝SBL台銀
2023年跨聯盟交流賽，UBA霸主政治大學越級打怪，還成功扳倒SBL老牌球隊台灣銀行！政大主控游艾喆上演全能秀，攻下20分、9助攻和5抄截。大二主力宋昕澔也挹注23分，聯手率隊87：76擊敗台銀，跨聯盟賽首戰就告捷。
記者廖聿偉/綜合報導
政大碰上成人隊鬥志高昂，上半場與台銀形成拉鋸戰，明星後衛游艾喆上演全能秀，10投7中，攻下半場最高16分，外加6籃板、3助攻和3抄截，且0失誤，率領政大上半場取得4分小幅領先。
本場比賽政大的主力外籍生莫巴耶並未上場，但政大經過本次暑假的磨合，全員皆兵，尤其第三節加強防守，單節只讓台銀拿下8分，政大則豪取25分，擴大領先超過20分。
總計第三節政大6人有得分，反觀台銀只有3人得分，且最高分的是陳侑昫，僅拿下4分，而台銀全隊此節16投4中，包括三分球5投0中，單節崩盤也成為勝負的分水嶺。
政大今夏破天荒拿下WUBS世界大學籃球系列賽冠軍，同時還參加佛光盃、長耀盃等盃賽，全隊士氣高昂，且默契十足，在跨聯盟首場比賽就旗開得勝，讓外界看到這支大學霸主的實力。
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