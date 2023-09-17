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劉若英高雄「嗨唱泰語歌」！加碼獻上《台北女子圖鑑》金鐘入圍曲

▲劉若英《飛行日》巡迴演唱會高雄站，獻唱台語限定歌〈再會啦心愛的無緣的人〉，練唱時被工作人員誤認在唱泰語歌；劉若英還加碼獻上《台北女子圖鑑》金鐘入圍曲〈縮影〉給高雄歌迷。（圖／相信音樂）
▲劉若英《飛行日》巡迴演唱會高雄站，獻唱台語限定歌〈再會啦心愛的無緣的人〉，練唱時被工作人員誤認在唱泰語歌；劉若英還加碼獻上《台北女子圖鑑》金鐘入圍曲〈縮影〉給高雄歌迷。（圖／相信音樂）

記者黃雅琪／綜合報導

奶茶劉若英昨（16）日帶著《飛行日》巡迴演唱會來到高雄巨蛋，第一次在高雄巨蛋開唱，她首唱入圍第58屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎的〈縮影〉（《台北女子圖鑑》戲劇片頭曲），並獻唱台語限定歌〈再會啦心愛的無緣的人〉，當作送給高雄的2大禮物。閩南語不「輪轉」的她，練唱時工作人員還以為她在唱泰文歌，她笑稱：「畢業以後最用功的一次，連兒子都學會這首歌，我還沒練習好。」

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▲劉若英出道以來首度在高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂）
▲劉若英出道以來首度在高雄巨蛋開唱。（圖／相信音樂）
劉若英首次來到高雄開唱，開心大喊：「高雄！高雄！我終於到高雄跟大家一起唱歌了。」過去南部的歌迷為了看她演唱會不遠千里奔波各城市，她都謹記在心裡頭：「我堅持了30年，終於站上高雄舞台唱歌給你們聽，一路為了我們相聚奔波的朋友，這次我來了！」

歌迷也在這一夜，跟著歌曲回味青春，無論是〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉、〈很愛很愛你〉、〈各自安好〉、〈後來〉、〈成全〉等歌曲，都引起全場瘋狂跟唱，高雄巨蛋瞬間成為高雄最大KTV。

▲劉若英《飛行日》巡迴演唱會高雄站，特別準備2大驚喜歌曲獻給歌迷。（圖／相信音樂）
▲劉若英《飛行日》巡迴演唱會高雄站，特別準備2大驚喜歌曲獻給歌迷。（圖／相信音樂）
為了高雄歌迷，劉若英早上臨時加碼首唱，入圍本屆金鐘獎戲劇原創歌曲獎的〈縮影〉（《台北女子圖鑑》戲劇片頭曲），這也是歌迷敲碗許久的許願歌單，終於在高雄解鎖！劉若英說：「前2天我以歌手的身分入圍了金鐘獎，入圍就是得獎，是件值得高興的事。」歌迷也特別高舉祝賀紅布條「女神入圍金鐘獎」。

劉若英唱到〈親愛的路人〉時歌迷點亮手機燈應援，演唱〈快樂天堂〉時粉絲排字「I♥U」、「力尚水（你最美）」等，讓她感動哽咽地說：「我要承認我站在台上是要感動你們，但你們感動了我。」隨後透露原本唱到〈親愛的路人〉時，機關因為一度出狀況未能升起：「但你們就是最好的機關，沒關係，更顯得高雄場更特別。」《飛行日》巡迴演唱會持續航行中。

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