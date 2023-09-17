陳喬恩連續7年悼念好友！墓園擁抱喬任梁母親 一張圖惹哭粉絲
偶像劇女王陳喬恩到大陸發展，2011年因拍攝《春光燦爛豬九妹》結識演員喬任梁，培養出深厚友誼，2016年喬任梁因憂鬱症輕生，她得知後崩潰痛哭，每年在摯友過世這一天，都會曬出他最愛的粉紅色天空悼念，今年同樣不缺席，更親自到喬任梁墓園獻花，擁抱安慰喬的母親，讓網友忍不住鼻酸落淚，稱讚陳喬恩真的有情有義。
記者江芷稜／綜合報導
陳喬恩曾說過，到大陸拍戲後，喬任梁是她結交的第一個朋友，因此成為無話不談的閨蜜，他熱愛準備驚喜，經常穿著玩偶裝、喬裝成動漫人物出現在陳喬恩的工作場合，只為給好友一個驚喜，看她開心的表情。當年喬任梁離世後，陳喬恩悲痛不已，在追思會上哭紅雙眼，沉默多日才難過發聲，透露收到喬任梁生前為她準備的明年禮物，這份友誼永難忘懷。
喬任梁生前最喜歡粉紅色，追思會上布滿粉紅花朵，象徵眾人給予的祝福，每年適逢忌日，粉絲都在墓園擺滿粉紅色鮮花，期盼他在另一個世界過得開心。9月17日，陳喬恩在微博曬出粉紅色天空的圖片，附上笑臉符號，悼念已經離開的好友，喬任梁的父母在抖音曬出和陳喬恩在墓園深深擁抱的影片，感謝她真心對待逝去的好友，如家人般的互動讓粉絲看到飆淚。
有網友直擊陳喬恩出現在墓園，稱讚她個性重情義，在喬任梁過世後，連續7年現身悼念好友，也會定期探視他的父母，為好友盡孝道，粉絲感動地說「時間證明了一切，我想沒有一個人能做到喬恩這樣」、「最好的友情」、「陳喬恩每年都來，有情有義」、「有種友誼叫做陳喬恩和喬任梁！」
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