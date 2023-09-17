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日本繪本作家及川賢治首度來台　與孩子種下「銀杏的果實」

▲「國際繪本沙龍」周末於高雄市立圖書館總館展開。（圖／高市圖提供）
▲「國際繪本沙龍」周末於高雄市立圖書館總館展開。（圖／高市圖提供）

記者陳美嘉／高雄報導

雙年一會的「國際繪本沙龍」周末於高雄市立圖書館總館展開。為期兩天的活動推出3場沙龍講座及1場親子工作坊，邀請日本知名插畫品牌100%ORANGE創辦人及川賢治首度來台，攜手台灣繪本作家米雅、李雨珊與賴嘉綾，以「明日的繪本」為題，一同探討當代繪本中的跨領域合作。

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高市圖董事長暨文化局局長王文翠表示，這次透過創作者、再製者、參與者等三面向切入，探討跨域合作、IP延伸與多元推廣，讓更多人接觸繪本世界。

▲「國際繪本沙龍」為期兩天的活動推出3場沙龍講座及1場親子工作坊。（圖／高市圖提供）
▲「國際繪本沙龍」為期兩天的活動推出3場沙龍講座及1場親子工作坊。（圖／高市圖提供）
高市圖代理館長林奕成表示，10月1日前還有繪本沙龍國際講師主題書展《明日的繪本x及川賢治(100% ORANGE)》以及3檔繪本書展與1檔雙語繪本藝術特展持續展出，也千萬別錯過9月24日的Yura老師中日雙語說故事活動。

日本知名插畫品牌100% ORANGE炫風來台，創辦人及川賢治帶著最新於聯經出版的中文繪本《銀杏的果實》，在國際親子工作坊與孩童一起創作，工作坊也另外邀請創作比利繪本系列、翻譯過兩百多本日文繪本的台灣作家米雅共同帶領，孩童們畫下屬於自己的銀杏寶寶。

除了親子活動，及川也帶來深度的繪本講座，他與高中同學竹内繭子一同創辦100％ORANGE，開始創作插畫、平面設計、漫畫等作品，曾獲得日本繪本大賞，去年也在愛馬仕邀請下創作繪本《散步路上的一針一線》。

繪本沙龍自2018年開始雙年度辦理，今年來到第三屆，因歷年活動內容豐富，場場參與人數皆突破新高，也吸引教育局合辦納入幼教教師研習，教師們對其中在地合作社負責人賴嘉綾的分享特別有感觸，活動參與者楊老師表示，賴嘉綾從成為母親後踏入繪本世界，從收藏者跨足推廣者、評論者、創作者，讓人發現繪本推廣的無限可能，也透過講師的經驗看見自己的可能與未來，期待讓更多孩童愛上繪本，並藉著閱讀建構對未來的想像。

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