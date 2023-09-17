日本繪本作家及川賢治首度來台　與孩子種下「銀杏的果實」

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高市圖代理館長林奕成表示，10月1日前還有繪本沙龍國際講師主題書展《明日的繪本x及川賢治(100% ORANGE)》以及3檔繪本書展與1檔雙語繪本藝術特展持續展出，也千萬別錯過9月24日的Yura老師中日雙語說故事活動。
日本知名插畫品牌100% ORANGE炫風來台，創辦人及川賢治帶著最新於聯經出版的中文繪本《銀杏的果實》，在國際親子工作坊與孩童一起創作，工作坊也另外邀請創作比利繪本系列、翻譯過兩百多本日文繪本的台灣作家米雅共同帶領，孩童們畫下屬於自己的銀杏寶寶。
除了親子活動，及川也帶來深度的繪本講座，他與高中同學竹内繭子一同創辦100％ORANGE，開始創作插畫、平面設計、漫畫等作品，曾獲得日本繪本大賞，去年也在愛馬仕邀請下創作繪本《散步路上的一針一線》。
繪本沙龍自2018年開始雙年度辦理，今年來到第三屆，因歷年活動內容豐富，場場參與人數皆突破新高，也吸引教育局合辦納入幼教教師研習，教師們對其中在地合作社負責人賴嘉綾的分享特別有感觸，活動參與者楊老師表示，賴嘉綾從成為母親後踏入繪本世界，從收藏者跨足推廣者、評論者、創作者，讓人發現繪本推廣的無限可能，也透過講師的經驗看見自己的可能與未來，期待讓更多孩童愛上繪本，並藉著閱讀建構對未來的想像。