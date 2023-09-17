百元有找！日本麝香葡萄價格暴跌「一串僅86元」 業者曝2大原因
不少民眾到日本旅遊時，會到超市品嚐當地產的水果，圓潤大顆、有著紮實的口感且鮮甜多汁的麝香葡萄，也成為必吃水果之一。但過去麝香葡萄要價不菲，平均一串1500至2000日圓，但近來因為產量暴增再加上對中國出口量減少等因素影響，導致價格暴跌，出現了一串398日圓（約台幣86元）的低價。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《全日本新聞網》（ANNnews》報導，香甜可口的麝香葡萄由於沒有籽、可以連皮吃，一直受到民眾歡迎，如今在夏秋之際迎來盛產。不過過去麝香葡萄常與高檔水果劃上等號，往年平均一串要價1500至2000日圓（約台幣329元至439元），但今年卻有許多超市都以一半的價格出售。
媒體實地調查發現，東京都內的超市都將麝香葡萄擺在最顯眼的位置進行特賣，吸引民眾前往搶購，當天記者找到最便宜的麝香葡萄，一串只要398日圓，等於價格暴跌78%。有民眾表示，「到底為什麼這麼便宜？這個價格就能買到麝香葡萄，真的很讓人驚訝。」
日本izumi超市社長五味衛指出，今年麝香葡萄的價格比起往年平均下跌2至3成，並稱「今年的物價上漲，但只有麝香葡萄變便宜，一定要多吃一點，這個時期又是最好吃的時候。」
山根葡萄園負責人內田善之解釋，因為今年從6月開始的接連高溫，讓葡萄提早生長，因此比過往更早大量上市，「今年氣溫較高的關係，讓葡萄的生長十分良好，果粒也大又飽滿，葡萄的產量也跟著增加。」
報導指出，除了天氣因素以外，還有其他原因造成價格暴跌。專門進行葡萄海外出口的業者表示，今年福島核廢水排放以來，對中國的出口減少了2至3成，導致麝香葡萄在日本境內的流通量增加，因此麝香葡萄的售價自然會下降。