又傳食腦變形蟲！美1歲男童戲水後身亡 CDC示警：溫暖水域風險高
美國本月又傳出一名感染了俗稱「食腦變形蟲」最後引發腦膜腦炎身亡的案例，患者為一名住在阿肯色州1歲又4個月大的男童波洛克（Michael Alexander Pollock III），當地衛生單位調查後指出其餘民眾並無暴露風險，但事發場所仍自主關閉了游泳池和戲水區域。
國際中心楊智傑／綜合報導
號稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里原蟲」（Naegleria fowleri）引發的腦膜腦炎（Primary Amoebic Meningoencephalitis, PAM）往往病程快速，且致死率超過95%，美國近61年來有百餘例感染案例，其中僅有4人倖存，死亡率高達97.4%，通常在出現症狀後5天內致死，關鍵就在於鼻腔接觸水源。
根據《福斯新聞》報導，該名幼童本月曾在小石城鄉村俱樂部（The Country Club of Little Rock）戲水，在美國疾病管制與預防中心檢測了由當地衛生單位採集的水體樣本後，發現了其中含有福氏內格里原蟲。
報導指出，當地民眾並為暴露在食腦變形蟲風險下，但在7至9月間，水域往往因天氣而顯得更為溫暖、容易生長力，這也是食腦變形蟲引發腦膜腦炎的好發期，小石城鄉村俱樂部已經關閉了戲水區域以及游泳池。