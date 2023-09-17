新北跨縣市聯防稽查倉庫進口蛋 191萬顆巴西逾期蛋下落現蹤
進口雞蛋爭議延燒數日，新北市政府衛生局接獲台中市政府通知，昨（16）日前往該進口蛋品存放的新北市境內物流公司，發現中央畜產會承租的冷藏倉庫儲存進口蛋品中，有已逾期5309箱、約191萬顆的巴西殼蛋放置於待報廢銷毀區，以及6136箱、約220萬顆來自巴西、泰國的未逾期殼蛋放置於冷藏倉庫中，呼籲中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生的風險。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，獲跨縣市通報後前往該物流公司查核，發現該台中進口商今年3至4月間協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋品，由於時值蛋荒期間，輸入後立即交由中央畜產會協助調度至通路，未曾儲存於該物流公司。
新北市政府衛生局指出，為確保市售蛋品流通安全，市府持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至昨日為止，已查核100家販售場所皆無陳列進口蛋品，將持續執行查核工作，如查有標示不實或違反食安法相關規定，將依法處辦。
新北市政府衛生局呼籲，中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生之風險，確保國內蛋品供應的安全；市府也將持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。