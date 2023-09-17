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新北跨縣市聯防稽查倉庫進口蛋　191萬顆巴西逾期蛋下落現蹤

▲新北市政府衛生局前往跨縣市通報的巴西進口蛋存放物流公司倉庫稽查。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局前往跨縣市通報的巴西進口蛋存放物流公司倉庫稽查。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

記者吳嘉億／新北報導

進口雞蛋爭議延燒數日，新北市政府衛生局接獲台中市政府通知，昨（16）日前往該進口蛋品存放的新北市境內物流公司，發現中央畜產會承租的冷藏倉庫儲存進口蛋品中，有已逾期5309箱、約191萬顆的巴西殼蛋放置於待報廢銷毀區，以及6136箱、約220萬顆來自巴西、泰國的未逾期殼蛋放置於冷藏倉庫中，呼籲中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生的風險。

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▲新北市政府衛生局稽查進口蛋物流倉庫，發現中央畜產會存放的191萬顆過期巴西殼蛋。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲ 新北市政府衛生局稽查進口蛋物流倉庫，發現中央畜產會存放的191萬顆過期巴西殼蛋。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，獲跨縣市通報後前往該物流公司查核，發現該台中進口商今年3至4月間協助中央畜產會報驗澳洲進口蛋品，由於時值蛋荒期間，輸入後立即交由中央畜產會協助調度至通路，未曾儲存於該物流公司。

新北市政府衛生局指出，為確保市售蛋品流通安全，市府持續於賣場超市、超商及雜貨店等通路端查核生鮮蛋品，截至昨日為止，已查核100家販售場所皆無陳列進口蛋品，將持續執行查核工作，如查有標示不實或違反食安法相關規定，將依法處辦。

新北市政府衛生局呼籲，中央應盡速進行報廢品處理，以免流入食品供應鏈，降低食安事件發生之風險，確保國內蛋品供應的安全；市府也將持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。

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