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進口蛋爭議延燒！農業部、食藥署啟動3天聯合稽查　3大重點輔導

▲進口蛋近期風波不斷，食藥署和農業部合作啟動3大重點輔導。（圖／NOWnews資料照）
▲進口蛋近期風波不斷，食藥署和農業部合作啟動3大重點輔導。（圖／NOWnews資料照）

記者李琦瑋／台北報導

台農蛋品洗選巴西進口蛋因誤標效期引發爭議，這兩天風波不斷，行政院今（17）日指示，衛福部食藥署與農業部合作針對洗選業者執行聯合輔導，由農業部提供進口雞蛋洗選業者名單，針對洗選業者執行聯合輔導，將於9月19日啓動，至9月21日一連3天，完成全數進口雞蛋洗選業者輔導，輔導重點包含有效日期標示、文件保存及倉儲管理等。

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食藥署指出，聯合輔導行前會議將於9月18日召開，並於9月19日啓動，至9月21日一連3天，完成全數進口雞蛋洗選業者輔導。輔導重點包含有效日期標示、文件保存及倉儲管理等。

食藥署副署長林金富表示，洗選場的輔導最重要是產地、有效日期必須「明確標示」，依循進口原廠的有效期限標示，食藥署在邊境都有核發相關證明文件；因此，會要求洗選廠商做好文件保存，包括蛋品的來源、銷售流向、數量等憑證都要保存妥善，此次台農就是因未妥善保存文件，無法追蹤流向，才遭高雄衛生局開罰30萬元。

而巴西進口蛋品質備受爭議方面，林金富說，「倉儲管理」也是本次洗選廠的輔導重點，由於雞蛋進口來台是全程冷鏈，因此倉儲也要有合格的冷鏈系統，溫度須依規定控制穩定，並確保蛋品採用「先進先出」，避免逾期。

另外，食藥署已啓動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核4,000件，並持續加強市售雞蛋抽驗，維護民眾食用安全。

農業部指出，行政院今天召集會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。

近日發生業者標示錯誤引起社會大眾疑慮的部分，農業部表示，已強力要求洗選業者要依照規定標示，也會持續加強輔導洗選場正確標示。

農業部表示，昨天農業部已向社會大眾公布整體進口雞蛋流向，也已提供衛福部洗選場、加工廠等資訊，預計明天也將提供所轄地方政府資料。對於進口雞蛋後端流向，農業部全力配合衛福部之聯合稽查，違者依照違規樣態，由權責單位依法處置。

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