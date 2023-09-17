進口蛋爭議延燒！農業部、食藥署啟動3天聯合稽查　3大重點輔導

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食藥署副署長林金富表示，洗選場的輔導最重要是產地、有效日期必須「明確標示」，依循進口原廠的有效期限標示，食藥署在邊境都有核發相關證明文件；因此，會要求洗選廠商做好文件保存，包括蛋品的來源、銷售流向、數量等憑證都要保存妥善，此次台農就是因未妥善保存文件，無法追蹤流向，才遭高雄衛生局開罰30萬元。
而巴西進口蛋品質備受爭議方面，林金富說，「倉儲管理」也是本次洗選廠的輔導重點，由於雞蛋進口來台是全程冷鏈，因此倉儲也要有合格的冷鏈系統，溫度須依規定控制穩定，並確保蛋品採用「先進先出」，避免逾期。
另外，食藥署已啓動「加強市售雞蛋稽查專案」，針對全國販售通路，如量販店、賣場、超市、超商及市場等進行雞蛋聯合查核，至12月底預計查核4,000件，並持續加強市售雞蛋抽驗，維護民眾食用安全。
農業部指出，行政院今天召集會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查，並提供各地方政府相關資料，徹查所有雞蛋流向、清查所有業者是否依法辦理。
近日發生業者標示錯誤引起社會大眾疑慮的部分，農業部表示，已強力要求洗選業者要依照規定標示，也會持續加強輔導洗選場正確標示。
農業部表示，昨天農業部已向社會大眾公布整體進口雞蛋流向，也已提供衛福部洗選場、加工廠等資訊，預計明天也將提供所轄地方政府資料。對於進口雞蛋後端流向，農業部全力配合衛福部之聯合稽查，違者依照違規樣態，由權責單位依法處置。