吳宇舒回歸主播台！產後59天強勢復出 自曝身材：穿不下S號舊衣
《東森晚間新聞》當家美女主播吳宇舒2013年嫁給資深媒體人朱凱翔，夫妻倆在今年7月順利迎來女兒「Ellie」，而吳宇舒為了待產才剛離開主播台不久，昨（16）日在臉書開心宣布將於產後第59天復出，18日要回歸職場繼續播報新聞，同時自曝還有一些S號的舊衣服穿不下。吳宇舒復出的消息曝光後，讓粉絲們全興奮直呼：「期待宇舒主播美麗回歸！」
記者賴禹妡／綜合報導
吳宇舒昨日在臉書發文宣布，她決定在產後第59天復出，將在18日強勢回歸主播台，她表示因為法定產假只有56天，因此才會選擇這麼快回到職場，至於為何不請育嬰假？她直言：「一個月剩兩三萬我才不要！而且育嬰比上班累多了！」
吳宇舒也透露，她原以為請產假會有很多空閒時間可以追劇、整理家裡，但她都在適應新生活的節奏，行程每天都莫名地滿，突然之間就又要開始上班了。吳宇舒坦言現在還有一些S號的舊衣服穿不下，但身體狀況都已經差不多恢復完成，最後還不忘提醒大家收看她回歸主播台後第一次播報：「希望腦筋也立刻跟上工作！大家晚上六點記得開電視嘿。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「太強了吧」、「期待宇舒主播美麗回歸！大家又可以看到專業又賞心悅目的新聞了」、「歡迎回來」、「終於要回歸了」、「很真實的心得，職場媽媽就是這麼無奈」、「終於又有看新聞的動力了」、「主播加油喔！期待妳的回歸」。