拒載胖子引抨擊！泰國摩托車司機遭炎上 扯彈簧零件問題
泰國一名摩托車司機，日前在社群平台上發文指出自己不願意載太胖的客人，因為摩托車的彈簧零件容易壞，他的言論旋即引來大量網友的撻罰，稱他「歧視胖子」，更認為他不該將個人歧視，牽扯到摩托車的彈簧零件。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據泰國《世界日報》，一名擁有30萬粉絲的X（原稱推特）用戶轉發該名摩托車司機的貼文，並發出一組簡訊截圖，內容是從摩托車騎士群組出來的，關於該名摩托車司機拒絕載過重的客人，原因竟是「因為怕彈簧零件壞掉」。
截圖內容中，他偷拍一名背影較為臃腫的客人，傳到群組並指出自己以後不願意載胖子，因為自己摩托車的彈簧零件才剛換三個多月，換一次零件要將近上千元泰銖，而摩托車的載客費用也頂多37泰銖，讓他不願意載過胖的客人，更揚言：「下次遇到胖子，絕對不會載！」
沒想到該名司機上網發文和在摩托車司機群組討拍不成，該言論截圖遭流出後，許多網友都認為該名摩托車騎士在霸凌胖子，而且偷拍他人且上傳照片到網路，有侵犯別人權益的疑慮。由於遭到眾多網友炎上，該名摩托車騎士不得不出面發文致歉，並把原本的貼文刪除，但網友並不買單，依然在他的其他貼文下留言，要求他為「自己的言論」負責。