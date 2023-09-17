杭州亞運／主打智能、綠能！杭州亞運主場館大小蓮花館超級壯觀
2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）將於9月23日正式展開，主場館杭州奧體博覽城位於錢塘江南岸 ，主要由8大項目組成，分別是主體育場、網球中心、地鐵上蓋物業、國際博覽中心、體育游泳館、綜合訓練館、城市之門。當中最引人注目的，就是俗稱「大小蓮花」的奧體中心體育場和網球中心場地。
運動中心/綜合報導
博覽城不僅可以承辦國際性的大型體育賽事，還將成為以體育、博覽為特色，集文化、商貿、旅遊、居住、演藝、美食、休閒、度假、購物等功能於一體的大型城市綜合體。
而其中奧體中心體育場，有80800座觀眾席，並分成上中下三層，2019年9月啟用，是這次杭州亞運開幕場館，這次亞運會宣稱是「綠能、智能」並重，選手可以透過不少人工智慧的方式，體驗亞運的設施。
此外，張信哲「未來式2.0」演唱會杭州站，也選擇在「大蓮花」舉行，民眾已經習慣這座「蓮花」在生命中，也是未來杭州舉行大型賽事的最頂級場館。
除了奧體中心的場地，杭州市內還有超過10個體育館，都會舉行亞運會指定運動賽事，包括有游泳館、壁球館、板球場、輪滑中心等。