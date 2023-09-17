王力宏現身超大咖聚會！前新加坡外長開心秀合影 驚人身分曝光
出道近30年的王力宏音樂圈人脈廣，沒想到在科技、政治界也有超強人脈，剛結束2場台北小巨蛋演唱會，他私下跟新加坡前外交部長楊榮文聚會，楊榮文在臉書曬出一家人與偶像相見歡的合影，表示很開心再見到王力宏，王力宏也以英文留言「很高興見到你們一家人」，令外界驚訝雙方竟然結識，王力宏事後透露，他們都是太陽谷峰會（Sun Valley Conference）受邀嘉賓，這次見面是敘舊。
記者江芷稜／綜合報導
楊榮文近日接受台灣「亞太千里論壇」邀請，到政大公企中心演講，並前往花蓮靜思精舍拜訪慈濟證嚴法師，原來是楊榮文的兒子楊時弘幼時罹患血癌，在美國就醫治療時，急尋各國合適的骨髓捐贈者，最後2004年在慈濟骨髓幹細胞中心配對移植成功，經過19年後，楊時弘血癌治療成功，已是醫學院畢業2年的準醫師，一家人再度到花蓮醫院表達感謝。
楊榮文一家人藉著感恩之旅，順道和舊識王力宏見面，開心拿著手機跟男神自拍，王力宏穿著牛仔上衣合影，笑容顯得靦腆，他事後向《壹蘋新聞網》透露，與楊榮文夫婦是「太陽谷峰會的朋友」，楊部長會和他聊過去與李光耀的政壇往事，真的很有意思。
俗稱「富豪夏令營」的太陽谷峰會創辦於1983年，每年邀請全球知名的商界、科技業大人物聚會，互相交流未來的趨勢、合作計劃，除了密集的演講與論壇之外，也會安排運動休閒娛樂活動，讓高層們拓展人脈，結識不同領域的名流，王力宏自2014年起連續受邀參與峰會，曾與股神巴菲特（Warren Buffett）、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等人互動交流。