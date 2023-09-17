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《水行俠2》安柏赫德只露臉1秒！面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮

▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

溫子仁執導《水行俠 失落王國》近日釋出首支預告，先前未能打敗水行俠的黑蝠鱝，依然決心為死去的父親報仇，不計代價只求擊敗水行俠；而這次黑蝠鱝掌握能釋放古老邪惡力量的遠古神器黑色三叉戟，變得比以往更加強大。而強尼戴普前妻安柏赫德在預告片中僅出現約1秒，面目猙獰打破玻璃咆哮，令外界好奇正片的篇幅到底有多少。

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▲《水行俠2》首支預告曝光。（圖／華納兄弟）
▲《水行俠2》首支預告曝光。（圖／華納兄弟）
▲「水行俠」傑森摩莫亞（右）和「歐姆」派屈克威爾森兄弟結盟。（圖／華納兄弟）
▲「水行俠」傑森摩莫亞（右）和「歐姆」派屈克威爾森兄弟結盟。（圖／華納兄弟）
為了對抗黑蝠鱝，水行俠必須向前亞特蘭提斯之王被囚禁的弟弟歐姆求助，兩人成為意想不到的盟友；兄弟倆必須克服己見，保衛王國、拯救水行俠的家人和全世界免於毀滅。另外，原班卡司也將全數在《水行俠 失落王國》中回歸，包含由傑森摩莫亞飾演的「亞瑟庫里（水行俠）」，也必須在亞特蘭提斯之王和新手父親兩份職責間取得平衡。

▲葉海亞阿巴杜馬汀二世在《水行俠2》飾演「黑蝠鱝」。（圖／華納兄弟）
▲葉海亞阿巴杜馬汀二世在《水行俠2》飾演「黑蝠鱝」。（圖／華納兄弟）
而由男星派翠克威爾森飾演「歐姆」，身為水行俠同母異父的弟弟與宿敵，這次被迫與哥哥結盟；強尼戴普前妻安柏赫德飾演「梅拉」，如今是亞特蘭提斯王后和王位繼承人的母親；葉海亞阿巴杜馬汀二世飾演「黑蝠鱝」，為了替父親復仇而誓言擊敗水行俠和他的家人，以及亞特蘭提斯王國；奧斯卡影后妮可基嫚飾演的「亞特蘭娜女王」是強悍的領導者，同時也是有著戰士之心的母親。電影《水行俠 失落王國》12月20日在台上映。


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