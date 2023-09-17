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墨西哥「外星人骨骸」被神還原！蛋糕王曝超狂新作：能切開直接吃

▲近期爆紅的外星人遺骸竟然是蛋糕？這其實是「蛋糕王」庫倫（Ben Cullen）的最新作品。（圖／IG@the_bakeking）
▲近期爆紅的外星人遺骸竟然是蛋糕？這其實是「蛋糕王」庫倫（Ben Cullen）的最新作品。（圖／IG@the_bakeking）

記者潘毅/綜合報導

日前墨西哥國會舉辦「不明飛行物聽證會」，公布了兩具小型的外星人骨骸，隨即引爆全球社群洗版，對其真實性不斷進行爭論。更有超狂的蛋糕師，竟然在短短時間內，就用巧手製作出「外星人骨骸」蛋糕，超神還原的影片也曝光了。

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墨西哥「不明飛行物聽證會」中，有兩具外星人遺骸被公布在大眾的目光前，專家聲稱他們是在祕魯發現這個不明生物遺骸，從碳檢測結果還顯示這兩具遺骸至少有1千年歷史。不過也有其他專家提出質疑，認為該不明生物遺骸是人為製造，讓整起事件增添了不確定的因子。

正當各界都還在針對外星人是否真實存在進行激辯時，真的有「人為製造」的外星人遺骸出現了，近期IG一段影片再度瘋傳，只見畫面中出現了與墨西哥公布的外星人遺骸一模一樣的物體，但下秒卻有一把刀子朝外星人頭部切下去，才發現裡面竟然是海綿蛋糕！

▲庫倫的外星人遺骸蛋糕還原度接近100%，光從外觀根本看不出來是假的。（圖／IG@the_bakeking）
▲庫倫的外星人遺骸蛋糕還原度接近100%，光從外觀根本看不出來是假的。（圖／IG@the_bakeking）
其實這是英國「蛋糕王」庫倫（Ben Cullen）的最新作品，他跟上潮流，製作出以假亂真的外星人遺骸蛋糕，外型還原度根本百分之百，如果沒有拿起刀子切下去，根本不知道影片中的是一塊蛋糕。

庫倫平時就喜歡製作各種逼真造型的蛋糕，連知名角色馬力歐、死侍，到日常的包裹、球鞋等，他都能做到神還原。因為精湛的手藝，也讓庫倫獲獎無數，獲封「蛋糕王」的美名，成為許多品牌、名人爭相合作的蛋糕師。

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