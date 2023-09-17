憂淪美版戰狼！駐日大使易曼紐對中國「連放冷箭」　分析也稱罕見

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美國駐日大使易曼紐最早是在社群平台X（前稱推特）上發文，諷刺如今中國官場就像美國作家謀殺天后阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）經典作品《無人生還》（And Then There Were None），接連點名前外交部長秦剛、火箭軍將領，「然後是李尚福」。
易曼紐是中國境外第一波注意到中國防長李尚福失蹤的外交官，他不僅指出李尚福可能遭到軟禁，諷刺「裡面可能有點擠」外還在貼文末尾嘲諷了中國的地產危機，「好消息是，我聽說他的碧桂園房產已付清房貸」；他也將習近平形容為「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」，揶揄中國部會首長的失業率「恐怕會超過中國青年失業率」。
相較起這名外交官的直言不諱，拜登政府的其他官員們則較有意尋求緩和與中國關係，例如國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及李尚福事件時就表示「不了解情況」；日本政治分析師三浦瑠麗（Lully Miura）則稱自己擔心易曼紐讓自己「變得和敵人一樣」，陷入與中國「戰狼外交官」的誹謗口水戰，而這將正中北京下懷，「他們正等著我們加入這場他們選擇開打的戰爭。」
報導提到，現年63歲的易曼紐曾是民主黨籍聯邦眾議員、前總統歐巴馬的白宮幕僚長也曾是芝加哥市長，在國內政壇就展現同樣力道抨擊政敵，但對他國內政冷嘲熱諷、於外交領域批評他國領袖的行為卻「相當罕見」。
對此，易曼紐自己在受訪時強調，「批評我實際上是偏離了真正的問題」，他認為真正的問題是北京當局對於一切保持緘默，從高官去向到新冠病毒起源都不透明，中國所做的一切似乎都充斥狡詐和欺騙，「以一位世界級的領袖來說，這種做法實在令人無法接受。」