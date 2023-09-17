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憂淪美版戰狼！駐日大使易曼紐對中國「連放冷箭」　分析也稱罕見

▲美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）近來頻頻對中國開砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）近來頻頻對中國開砲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國防部長李尚福從大眾視野消失超過兩星期，有了中國前外交部長秦剛神隱又遭解職的前例，又一中央高階官員的消失格外引起外界關注。其中美國駐日大使易曼紐（ Rahm Emanuel）更是多次批評中國國家主席習近平，這種行為有別於其他美國外交官，有專家則形容他直言不諱點名諷刺「可能陷入與中國戰狼的口水戰」。

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《華爾街日報》16日以「戰狼外交官」形容易曼紐，指美國外交官鮮少公開批評嘲諷他國事務，並稱易曼紐的發文在一眾有意緩和雙邊關係的美國官員之間顯得相當罕見。

美國駐日大使易曼紐最早是在社群平台X（前稱推特）上發文，諷刺如今中國官場就像美國作家謀殺天后阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）經典作品《無人生還》（And Then There Were None），接連點名前外交部長秦剛、火箭軍將領，「然後是李尚福」。

易曼紐是中國境外第一波注意到中國防長李尚福失蹤的外交官，他不僅指出李尚福可能遭到軟禁，諷刺「裡面可能有點擠」外還在貼文末尾嘲諷了中國的地產危機，「好消息是，我聽說他的碧桂園房產已付清房貸」；他也將習近平形容為「無能的經濟管家」、「外交政策失敗者」，揶揄中國部會首長的失業率「恐怕會超過中國青年失業率」。

相較起這名外交官的直言不諱，拜登政府的其他官員們則較有意尋求緩和與中國關係，例如國務卿布林肯（Antony Blinken）被問及李尚福事件時就表示「不了解情況」；日本政治分析師三浦瑠麗（Lully Miura）則稱自己擔心易曼紐讓自己「變得和敵人一樣」，陷入與中國「戰狼外交官」的誹謗口水戰，而這將正中北京下懷，「他們正等著我們加入這場他們選擇開打的戰爭。」

報導提到，現年63歲的易曼紐曾是民主黨籍聯邦眾議員、前總統歐巴馬的白宮幕僚長也曾是芝加哥市長，在國內政壇就展現同樣力道抨擊政敵，但對他國內政冷嘲熱諷、於外交領域批評他國領袖的行為卻「相當罕見」。

對此，易曼紐自己在受訪時強調，「批評我實際上是偏離了真正的問題」，他認為真正的問題是北京當局對於一切保持緘默，從高官去向到新冠病毒起源都不透明，中國所做的一切似乎都充斥狡詐和欺騙，「以一位世界級的領袖來說，這種做法實在令人無法接受。」

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