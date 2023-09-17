不回應陳吉仲請辭 盧秀燕連講3次：現在最重要的是查蛋
進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲傳出已請辭獲准的消息，地方政府查蛋開第一槍的台中市長盧秀燕，晚間受訪時表示，這是行政院的職權，自己沒有評論，況且現在最重要工作是查蛋、確保健康安全符合食安。她感慨大海撈蛋非常辛苦，不僅連續講3次「很重要」，也第3度喊話中央「拜託趕快給我們資料，讓我們趕快查察」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（17）日晚間出席台中市土風舞協會25周年慶活動，針對陳吉仲傳出請辭，受訪時表示「我沒有消息、而且還沒有獲得證實，另一方面這是中央行政院的職權。」
盧秀燕率六都之先，從前天開始查聯合新北、桃園查進口蛋，她強調全民對於進口蛋的安全性和健康非常關心，她代表地方政府和很多地方民眾，要拜託中央趕快公佈所有進口蛋的流向，「否則我們地方政府在查察，到今天為止都是大海撈蛋，好像抽絲剝繭在辦案一樣，非常辛苦」。
盧秀燕說，中央若能趕快將當初進口蛋的流向、配發數量給地方政府，各縣市就能加快速度查察、確保所有縣市民眾的健康。她連說3次很重要，「這個很重要！現在最重要的事就是查蛋！確保蛋健康安全、符合食安，這才是最重要的事情！拜訪中央趕快給我們資料。讓我們趕快查察。」