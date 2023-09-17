罕見自我檢討！《解放軍報》批火箭軍弱點一堆　習近平也看不下去

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這篇文章指出，火箭軍某部黨委先前針對練兵備戰難題進行調查研究，為了能夠努力補齊影響部隊戰鬥力建設的短板弱項，例如「人員長期處於動散狀態」、「部分臨時黨組織運行難以滿足分散在數千公里各地的部隊實際工作需要」，同時也提及部分火箭軍旅出現人手、人才不足的問題，未來將對人才培養方案進行優化調整。
文章提到，要確保兵撒千里「形散神聚」，也就是他們應當「集中精神」抓出建軍備戰等方面存在的問題，並將調查研究作為解決發展難題的「金鑰匙」，要求針對調查研究的問題進行即時處理，「做到問題不解決不鬆勁、解決不徹底不放手」
澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義接受《大紀元時報》訪問時提到，從《解放軍報》的批評可以看出火箭軍這支軍隊非常渙散，這項「中共軍事秘密」顯示火箭軍訓練存在缺失且戰鬥力很弱，習近平有意藉由軍隊的整體腐敗來整肅對方，清除異己。
資深時事評論員秦鵬也分析，習近平決心改革火箭軍展現在公布了火箭軍新班子，他也認為火箭軍真正的短板弱項，是部隊的真實戰鬥力嬴弱以及軍官的畏戰情緒。秦鵬稱許多中國軍官被提拔上來的同時，家人、財產都在國外，而國內軍事裝備與研究多半也因武器來自俄羅斯，實際上在自行研發過程中出現許多假冒或虛報的情況。