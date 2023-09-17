Google創辦人低調離婚！相關細節均保密　妻子曾被傳與馬斯克有染

罕見自我檢討！《解放軍報》批火箭軍弱點一堆　習近平也看不下去

▲中國解放軍火箭軍高層近日傳出人事大地震。圖為中共中央軍委晉升上將軍銜儀式。（圖／翻攝自新華社）
▲中國解放軍火箭軍高層近日傳出人事大地震。圖為中共中央軍委晉升上將軍銜儀式。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國防部長李尚福的「被失蹤」傳與牽涉貪腐有關，此前由中國國家主席習近平催生的火箭軍高級將領也接連遭解職，在一連串針對軍方的打擊之餘，官媒《解放軍報》也罕見地批評火箭軍戰鬥力出現「短板弱項」，並稱「稱職的人才不足」；分析人士認為，這顯示火箭軍實際上訓練不足、缺乏戰鬥力，而習近平則對改變這件事表達其決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共解放軍之中備受關注的火箭軍掌控了常規彈道導彈以及核導彈，被視為「攻台」最前線的重要戰鬥力，然而先前其最高領導層火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將，均在不知名原因下被撤換，外界猜測兩人涉嫌貪腐、嚴重洩密等；而在日前的《解放軍報》頭版上，火箭軍某部黨委引述習近平的談話，要求把「把『問題清單』變為『履職清單』」，將調查研究這個基本功練紮實，需從「常」字入手，當作天天必做、月月必抓的工作。

這篇文章指出，火箭軍某部黨委先前針對練兵備戰難題進行調查研究，為了能夠努力補齊影響部隊戰鬥力建設的短板弱項，例如「人員長期處於動散狀態」、「部分臨時黨組織運行難以滿足分散在數千公里各地的部隊實際工作需要」，同時也提及部分火箭軍旅出現人手、人才不足的問題，未來將對人才培養方案進行優化調整。

文章提到，要確保兵撒千里「形散神聚」，也就是他們應當「集中精神」抓出建軍備戰等方面存在的問題，並將調查研究作為解決發展難題的「金鑰匙」，要求針對調查研究的問題進行即時處理，「做到問題不解決不鬆勁、解決不徹底不放手」

澳洲雪梨科技大學副教授馮崇義接受《大紀元時報》訪問時提到，從《解放軍報》的批評可以看出火箭軍這支軍隊非常渙散，這項「中共軍事秘密」顯示火箭軍訓練存在缺失且戰鬥力很弱，習近平有意藉由軍隊的整體腐敗來整肅對方，清除異己。

資深時事評論員秦鵬也分析，習近平決心改革火箭軍展現在公布了火箭軍新班子，他也認為火箭軍真正的短板弱項，是部隊的真實戰鬥力嬴弱以及軍官的畏戰情緒。秦鵬稱許多中國軍官被提拔上來的同時，家人、財產都在國外，而國內軍事裝備與研究多半也因武器來自俄羅斯，實際上在自行研發過程中出現許多假冒或虛報的情況。

火箭軍領導遭整肅　余茂春：習近平「神經質」在意忠誠已不安恐慌

巷仔內／消失的秦剛與被清洗的火箭軍領導　反腐風暴吹垮習近平？

NASA與美軍將攜手洛克希德馬丁　開發核動力火箭

是反腐還是打仗前奏？中國火箭軍高層大清洗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞