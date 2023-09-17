「LINE未讀訊息」變這樣一目了然！台、日用戶嗨求改版：絕對實用
通訊軟體LINE在台灣、日本市場相當受到歡迎，成為兩國社會上主要的通訊軟體，工作、交友都已經少不了它。不過近期就有日本網友自製了一張圖，將「LINE未讀訊息」進行優化排版，直接變得一目了然，讓台、日兩國網友狂敲碗求改版：「這絕對實用！」
記者潘毅/綜合報導
日本網友柳葉（@dome3sakamoto）日前在社群平台X上發文，曬出自己的自製排版圖樣，將LINE的未讀通知分散到APP圖案的四個角落，並附註「如果LINE的未讀訊息通知，可以區分為『職場工作』、『朋友』、『家人』、『喜歡的人』四種類，就會是這模樣」。
這張示意圖瞬間引爆熱議，短短兩天就在X上被轉發了5千多次，不少日本網友紛紛表示：「希望LINE或蘋果公司能夠看到這個！！」、「這功能若能成真，絕對超級實用的」、「可以省下來打開APP下拉的時間，超讚的」、「如果是我的未讀訊息，應該是職場訊息136則、朋友15則、家人51則、喜歡的人0則，都想哭了」。
該貼文也被知名部落客「魚漿夫婦」轉發至臉書，同樣大量使用LINE的台灣網友也大讚：「這可以建議一下賴團隊」、「這也是我的夢想！」、「但如果時裝的話，我應該還是只有左上的工作群組有數字顯示QQ」、「那個1好心酸，希望是工作的，而不是喜歡的人」。