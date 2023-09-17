陳吉仲請辭獲慰留！行政院：有責任向各界釐清所有質疑
在野黨近日來頻頻攻擊進口巴西蛋專案，農業部長陳吉仲昨日親上火線說明，但仍未平息風波，今（17）日驚傳陳吉仲請辭獲准消息，行政院第一時間僅表示無回應，直到晚間9時許才發出聲明，說明陳吉仲確實曾口頭向院長陳建仁表示願負起責任，但院長認為現階段有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，澄清並無媒體報導所稱「請辭獲准」情事。
記者陳威叡／台北報導
針對媒體報導稱內閣人事異動一事，行政院發言人林子倫說明，關於近日進口雞蛋專案相關議題，農業部已多次主動對外澄清各項質疑，相關措施皆依法行政，但鑒於近期因各種政治操作，導致社會紛亂，也造成行政團隊的困擾。
林子倫坦言，部長陳吉仲確曾為此口頭向院長陳建仁表達對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動表示願負起自己的責任。但院長認為，現階段部長有責任持續向各界釐清所有質疑，並將進口蛋政策進行通盤檢討，作為未來精進措施的基礎，因此並無媒體報導所謂於「請辭獲准」情事。
林子倫表示，今年因禽流感及國際原物料價格動盪，導致國內雞蛋產量供需失衡，部長自年初起即展開多項行政措施，透過進口專案及輔導國內業者轉型等各種方式平衡雞蛋價格，打擊黑市炒作，也獲得相關成效。
林子倫說，然而對於社會疑慮處仍應持續溝通說明，避免造成社會誤解，因此院長已請部長於下周四行政院會，提出進口雞蛋專案的成效檢討與策進作為報告，而行政院也將準備完整資料，向立法院提出專案報告，期盼儘速化解社會疑慮，確保國人糧食安全及國內蛋農生計與權益。