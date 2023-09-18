巷仔內／陳吉仲想請辭卻走不了　太過「學者理想」恐難「拆蛋」

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此後陳吉仲陸續就任農委會代理主委、農委會主委等要職，官位一路高升，時間足足超過2600天，但多次面臨農業議題爭議，今年3月爆發禽流感疫情、引發缺蛋爭議後，更數度爆出失言風波，後來的超思公司進口雞蛋爭議，更將陳吉仲推上風口浪尖。
雞蛋作為民生重要物資，無法取得蛋品讓許多民眾苦不堪言，陳吉仲在今（2023）年3月缺雞蛋、蛋價衝高之際，卻脫口說出「歡迎大家採購鴨蛋」，再加上萊豬爭議延燒時將萊劑比做人類保健品、中國禁止台灣石斑輸出至當地時要民眾多吃石斑等多次失言前科，頓時引爆民怨。
後來農委會啟動雞蛋專案進口，後加上本土雞蛋產量回穩，缺蛋問題逐漸解決，但9月時又爆出參與這次專案進口的超思公司是1人公司，資本額僅50萬，卻從巴西進口了超過6成的雞蛋、取得大量補助，引發一系列爭議，陳吉仲近期更因為專案進口的大量雞蛋將遭到銷毀，遭外界批評瀆職。
雖農業部多次強調超思公司在這次合作中並未取得任何補助或津貼，但陳吉仲過去已有多次濫發補助的前科，像是在2022年12月就曾因為濫發「農損補助」遭審計部點名，發現其中的農田夾帶農路、水塘、空地、農舍等面積補助，後由農委會追回，引發眾多農民不滿，當時陳吉仲強調，不是豪雨才有災損，現在受到氣候變遷影響，各式各樣的損失情況都有，遠遠超過行政院所編列的17、18億預算，從他的發言來看，陳吉仲雖然在「做事上」不是那麼精明，但還算是個「體諒農民」的部長，但經歷了當次追回災損、加上多番農業政策，也有不少農民對陳吉仲看法複雜。
陳吉仲擔任農業主管機關高層期間風波不斷，過去陳吉仲曾多次提及「想回學校任教」、「想要回家鄉養豬、種地瓜葉」，似乎頗有退意的言論，其職位卻不降反升、在高層屹立不搖，更被視為蔡英文的愛將，但在一般民眾眼中，早已成為空有文青言論、情感過度豐沛的不適任官員，在農民眼中則是空有關心、卻無法給予實質幫助的部長，確實體現了「做到流汗，乎人嫌到流涎」。
如今巴西專案進口雞蛋爭議一波未平、一波又起，加以過去陳吉仲的種種作為，只能說他脫離學界多年，還是難以擺脫學術份子的浪漫、著眼於台灣農業的實際情況，導致任內引起諸般爭議，卻始終無法切中核心，不論未來是否再向行政院請辭，都應該妥善處置超思、台農的爭議，萬萬不可中途退出、留個「未爆蛋」給下任部長收拾殘局。