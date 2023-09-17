張柏芝么子生父成謎15年！爆是身價222億孫東海 他怒喊造謠提告
43歲香港女星張柏芝2018年生下第3胎小兒子Marcus，但從未公布生父身分，神祕內幕引起外界諸多揣測，近日微博又有網友瘋傳張柏芝么子的親生爸爸，其實是身價約222億新台幣的「大陸向華強」孫東海，且孫東海還因家暴被張柏芝告上法院，對此，孫東海也透過律師發表聲明反擊，將對造謠者提出告訴。
記者賴禹妡／綜合報導
張柏芝2015年和孫東海曾傳出緋聞，還一度爆出孫東海豪砸將近6000萬人民幣（約台幣3億元）在北京機場附近買了一棟別墅，當作禮物送給張柏芝，當張柏芝誕下么子後，孫東海是生父的傳聞也跟著甚囂塵上，近日微博又再度熱烈討論此事，甚至還有人爆料，張柏芝因被孫東海家暴，已經對他提出告訴。
對此，孫東海已於15日透過律師發表聲明，表示他已經委託律師事務所針對相關誹謗言論提起訴訟，將嚴肅追究相關謠言發布者的法律責任，目前已完成公證取證以及立案材料遞交工作，案件將由法院進一步審理，「請相關主體即刻停止侵權行為，刪撤與孫東海先生相關的誹謗言論。本律師事務所亦已受託持續關注網路動態，對怠於處理的涉嫌侵權內容及時取證、備訴」，強烈譴責造謠者的行為。
孫東海在廣東以投資房地產起家，之後轉而投資影視娛樂產業，2005年更在北京成立影視文化公司，被封為「大陸向華強」。孫東海的爺爺為中國人民解放軍中將「孫繼先」，使他成為大陸知名的「紅三代」。孫東海曾先後和多名女星傳過緋聞，包含女星李小冉、殷桃等，目前身價約為222億新台幣。
※【NOWnews 今日新聞
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