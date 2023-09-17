點燃職訓之火讓礙發光成果發表會 勞動部邀身障朋友辦市集

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台南市復健青年勵進會理事長王瑞宏說，今日辦理的身障職訓成果發表會，就是雲嘉南分署委託由社團法人台南市復健青年勵進會委辦的「皮件工藝技術人員培訓班」及「車縫人員培訓班」，結訓學員的職業訓練成果以市集方式展售，現場還有提供皮革及車縫免費DIY，讓民眾也能感受玩皮、玩布樂趣，而且本次的結訓學員共有40位，陸續都捎來創業、接訂單或擺攤的就業成效，今天也希望藉由商品市集讓學員體驗商品行銷過程，透過直接面對顧客需求，提升作品的商品化價值。
劉邦棟也非常肯定社團法人台南市復健青年勵進會的辦訓量能，並表示今年勞動部長許銘春率團參訪歐盟勞動諮商會議，贈送給比利時職訓總署長的皮件紀念品，就是由社團法人台南市復健青年勵進會-玩皮高手製作而成的，比利時職訓總署長也豎起大拇指，大讚台灣身障者的手藝，所以鼓勵學員們不要妄自菲薄，我們的銷售市場不僅只鎖定台灣，要相信自己的作品有天也能代表台灣在國際亮眼。
雲嘉南分署為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，分署每年與轄區近40家委外單位合作，依產業需求及就業趨勢，開辦上百門職前訓練課程，其中符合身心障礙等特定對象身分，勞動部將負擔全額訓練費用，鼓勵待業民眾踴躍報名職訓，技術在手、就不怕找不到工作，相關課程資訊可上台灣就業通(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢。