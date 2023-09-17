中國外長王毅與蘇利文會面！彭博：兩人擬商討習近平訪美事宜
中國外交部長、中央外辦主任王毅明（18）將前往俄羅斯訪問，但在此之前他與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在歐洲地中海島國馬爾他進行了會面，根據外媒報導，雙方討論到可能的中美領導人會晤，並稱雙方同意保持高層的往來。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博新聞》指出，中國外交部長王毅可能是在前往莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談時，借道馬爾他與蘇利文會面；至於本週在紐約舉行聯合國大會，中國國家主席習近平和中國外長王毅則預計將不會出席，代替兩人出席的是中國國家副主席韓正，屆時他將會在紐約與其他多國領導人會面。
中國外交部官網指出，王毅16至17日在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤，「雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」，同時表達保持雙方高層交往、落實兩國元首峇里島會議達成的共識，又稱雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。
中國國家主席習近平今年已經缺席了本月稍早舉行的20國集團（G20）峰會，又避開了即將舉辦的聯合國大會，外界多半認為習近平與美國總統拜登最有可能見到面的機會，將是美國在11月主辦的亞太經合會（APEC）的年度峰會，拜登本人則也在G20期間提到「預計很快就會見到習近平」。