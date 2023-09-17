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中國外長王毅與蘇利文會面！彭博：兩人擬商討習近平訪美事宜

▲中國外交部長王毅與白宮國家安全顧問蘇利文在本週末於馬爾他進行會晤，雙方討論了可能的中美領導人會晤相關事宜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國外交部長王毅與白宮國家安全顧問蘇利文在本週末於馬爾他進行會晤，雙方討論了可能的中美領導人會晤相關事宜。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國外交部長、中央外辦主任王毅明（18）將前往俄羅斯訪問，但在此之前他與美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在歐洲地中海島國馬爾他進行了會面，根據外媒報導，雙方討論到可能的中美領導人會晤，並稱雙方同意保持高層的往來。

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《彭博新聞》指出，中國外交部長王毅可能是在前往莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談時，借道馬爾他與蘇利文會面；至於本週在紐約舉行聯合國大會，中國國家主席習近平和中國外長王毅則預計將不會出席，代替兩人出席的是中國國家副主席韓正，屆時他將會在紐約與其他多國領導人會面。

中國外交部官網指出，王毅16至17日在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤，「雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通」，同時表達保持雙方高層交往、落實兩國元首峇里島會議達成的共識，又稱雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

中國國家主席習近平今年已經缺席了本月稍早舉行的20國集團（G20）峰會，又避開了即將舉辦的聯合國大會，外界多半認為習近平與美國總統拜登最有可能見到面的機會，將是美國在11月主辦的亞太經合會（APEC）的年度峰會，拜登本人則也在G20期間提到「預計很快就會見到習近平」。

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