杭州亞運／東亞三強中日韓金牌爭霸戰　各自主要獎牌庫介紹

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中國自1974年首度參加亞運，至今參加了12屆亞運，並在1982年印度新德里第9屆亞運會開始，已連續10屆亞運會上獲得金牌總數第一，至今拿下1473金、994銀和720銅，一共3187面獎牌。
桌球： 自從1958年第三屆東京亞運首度列為正式比賽項目以來，中國幾乎壟斷了男女單打和雙打的金牌，幾乎每一屆都有金牌入袋，尤其在男單稱霸達成金牌7連霸。桌球項目中，中國一共拿下66面金牌，遠遠甩開排名第2的日本（20金）。
體操：中國在體操項目也可說是完全制霸，狂掃142面金牌，領先排名第2的日本多達123金，可見中國體操實力非凡。
武術：作為中國傳統文化的代表，該項目也是中國的「金牌庫」，自1990年第11屆北京亞運首度列入比賽項目至今，中國拿下最多的63金。
羽球： 在這個項目中，中國也有極高的競爭力，特別是在女子項目中，隊史至今在羽球項目已經累計43金、29銀、35銅，金牌數排名第1。
日本強項：游泳、田徑、柔道和空手道
日本也是亞運的一大強國，亞運隊史已累計1032金、1037銀和985銅牌，總計3054面獎牌，在獎牌排名第2，日本在田徑、游泳、柔道和空手道項目中有著優異的成績表現。
游泳： 游泳一直是日本的主要金牌庫，曾在1954年馬尼拉亞運至1986年首爾亞運，連續稱霸9屆亞運，至今累計277面金牌、260銀和161銅，獎牌數累計698面，將中國的165面金牌狠甩在後。
田徑：該項目也是日本一大金牌庫，至今累計194面金牌排名第1。至於日本是柔道的發源地，多年來在此項目中也表現出色，一共拿下110面獎牌，包括47金、34銀、29銅。
空手道： 空手道起源自日本沖繩的武術，結合琉球武術唐手，也是沖繩縣的無形文化財。空手道自1994年被列入正式比賽項目，日本至今拿下30金、10銀和9銅、共49面獎牌。
韓國強項：射箭、跆拳道、拳擊
韓國亞運隊史累計拿下746金、660銀和827銅，總計2233面獎牌，在獎牌榜排名第3，也是亞運強權之一，特別是在射箭、跆拳道和拳擊等項目有出色的表現。
射箭： 韓國在射箭項目堪稱絕對霸主，從1978年第8屆曼谷亞運成為正式比賽項目至今，一共斬獲42面金牌，也是目前亞運參賽各國唯一金牌數達到雙位數的國家。
跆拳道： 跆拳道起源於朝鮮半島，距今已有兩千多年的歷史，韓國在亞運跆拳道稱霸已久，從1986年第10屆漢城亞運成為正式比賽項目至今，獲得了58面金牌，領先排名第2的伊朗多達44面金牌。
拳擊： 該項目也可說是韓國主要的獎牌庫之一，從1954年第2屆馬尼拉亞運至今，累計58金、25銀和30銅，獎牌數總計113面。