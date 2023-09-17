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副手心有所屬！川普：若獲共和黨總統提名　競選搭檔可能是女性

▲美國前總統川普暗示，自己若贏得初選可能會選個女性搭檔一起參選，而南達科他州州長諾姆（Kristi Noem，圖右）正是副手大熱門。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普暗示，自己若贏得初選可能會選個女性搭檔一起參選，而南達科他州州長諾姆（Kristi Noem，圖右）正是副手大熱門。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）目前仍是共和黨內初選最有望出線的總統候選人，正在積極備戰回鍋白宮的他日前在受訪時也暗示，如果自己真的贏得共和黨總統初選，那麼他的競選搭檔很可能是一名女性。外界多半認為，最可能的人選就是南達科塔州的首位女州長諾姆（Kristi Noem）。

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川普先前接受國家廣播公司（NBC）《會晤新聞界》（Meet the Press）節目採訪，在週日（17）播出的節目片段中，主持人詢問川普是否會選擇女性作為副手，川普則表示不排除可能性，「我喜歡這個想法，但我們最終會選擇最好的人選，不過我確實很喜歡這個想法。」

川普強調，自己現階段盡量不去想太多，「我真的認為現在不是時候」；但在談話間，川普也特別提到南達科他州女州長諾姆（Kristi Noem），他先是稱諾姆是位偉大的州長，接著又稱諾姆給了他非常有力的支持，「當然她會是我考慮的人之一，但我們有很多人選，共和黨內有很多了不起的人。」

諾姆上週在南達科他州的共和黨籌款活動上公開力挺川普，「我將竭盡所能幫助川普勝選來拯救我們的國家」；另外，川普主要競爭者之一、海莉（Nikki Haley）也被認為是擔任副手的有力潛在人選。海莉曾任南卡羅來納州長，也在川普任內出任美國駐聯合國大使。

現年51歲的諾姆是名共和黨員，她在2007年至2019年是南達科他州的眾議員，並從2019年起擔任南達科他州州長，更是當地第一位女州長。在她競選州長期間，時任總統的川普就曾對她表達大力支持。

擔任州長後，諾姆因為拒絕在新冠疫情流行期間，發布要求全州都得戴口罩的命令而聲名大噪。身為3個孩子的母親，她反對墮胎、宣揚堅守家庭價值觀和傳統婚姻制度，同時也替川普提出的反非法移民政策站台，但近期被傳出與川普資深顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）之間，有長達數年婚外情。

▲當被問及副手人選時，美國前總統川普暗示自己可能會選個女性搭檔，並在談話間大力稱讚南達科他州州長諾姆（Kristi Noem），引發外界聯想。（圖／美聯社／達志影像）
▲當被問及副手人選時，美國前總統川普暗示自己可能會選個女性搭檔，並在談話間大力稱讚南達科他州州長諾姆（Kristi Noem），引發外界聯想。（圖／美聯社／達志影像）
對此，諾姆也發表公開聲明駁斥，稱自己早料到拜登等候選人、政治人物和媒體會因為她的立場，不斷散播醜陋、仇恨的錯誤訊息，「（他們）企圖打壓我和我的家人，這已不是新鮮事，老實說我已經習慣了。」

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