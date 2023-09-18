進口蛋4成過期還花「4256萬手續費」　張斯綱狂轟：陳吉仲下台

高鐵加開3大尖峰時間！10/16起每週增14班車　今起搶票別忘記

▲繼7月增班後，高鐵宣布，自10月16日起每週再增開14班車，主要針對平日傍晚、商務、週六旅運需求高時段。（圖／台灣高鐵提供）
▲繼7月增班後，高鐵宣布，自10月16日起每週再增開14班車，主要針對平日傍晚、商務、週六旅運需求高時段。（圖／台灣高鐵提供）

記者許若茵／台北報導

繼7月增班後，高鐵宣布，自10月16日起每週再增開14班車，主要針對平日傍晚、商務、週六旅運需求高時段，旅客自今（18）日起就可以預購票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣高鐵公司表示，繼7月1日起，每週總班次從1016班增至1025班後，為加強服務旅客需求，規劃自10月16日起，每週再增開14班次列車，包含南下6班、北上8班。本次增班主要針對平日傍晚通勤、商務需求以及週六旅運需求較高時段，增開後，每週提供1039班次的旅運服務。旅客可自9月18日凌晨零時起，依預售時程購票，歡迎多加利用。

台灣高鐵公司說明，本次於週一至週五特別規劃增開南下1547車次（17:45自南港站發車）；另於週一至週四增開北上1238車次（15:15自左營站發車），以加強服務通勤及商務出差之往返需求；同時，調整現行1652車次（14:35自左營發車），從原本僅開行週五至週日，增加週一至週四，為每天固定運行班次，並同步更改車次編號為652車次，提醒旅客注意；另於週六中午增開南下1637車次（12:10自南港站發車），歡迎旅客安排運用。

此外，台灣高鐵公司持續觀察運量變化，本次新時刻表也特別調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部需求，同時變更車次編號為207車次（8:20自南港站發車，9:58台南發車、10:10抵達左營）；而每週有18班次將配合此一變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車，敬請旅客注意各車次發車時間。

台灣高鐵公司呼籲，請旅客提早規劃行程，並於到站前預先完成訂位/取票，以節省寶貴時間，確保行程順暢。旅客可多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等站外通路，購票時間彈性又方便；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買所需的車票。

高鐵自由座開放手機買票　僅限「出發站大廳」內單人單程隨買隨搭

同志遊行10月登場！訂飯店送高鐵5折　4大商圈「彩虹行程」輕鬆走

最低8折！機票加購高鐵票享優惠　左營桃園「來回省下540元」

中秋疏運！高鐵「再加開5班車」　15日開搶票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞