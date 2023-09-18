高鐵加開3大尖峰時間！10/16起每週增14班車　今起搶票別忘記

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台灣高鐵公司說明，本次於週一至週五特別規劃增開南下1547車次（17:45自南港站發車）；另於週一至週四增開北上1238車次（15:15自左營站發車），以加強服務通勤及商務出差之往返需求；同時，調整現行1652車次（14:35自左營發車），從原本僅開行週五至週日，增加週一至週四，為每天固定運行班次，並同步更改車次編號為652車次，提醒旅客注意；另於週六中午增開南下1637車次（12:10自南港站發車），歡迎旅客安排運用。
此外，台灣高鐵公司持續觀察運量變化，本次新時刻表也特別調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部需求，同時變更車次編號為207車次（8:20自南港站發車，9:58台南發車、10:10抵達左營）；而每週有18班次將配合此一變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車，敬請旅客注意各車次發車時間。
台灣高鐵公司呼籲，請旅客提早規劃行程，並於到站前預先完成訂位/取票，以節省寶貴時間，確保行程順暢。旅客可多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統及高鐵合作之便利商店等站外通路，購票時間彈性又方便；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買所需的車票。