「隆新高鐵」有望起死回生 馬來西亞企業爭搶5000億工程大餅
連接吉隆坡與新加坡兩國的「隆新高鐵」在喊停多時後，現在有起死回生的跡象。在中寮鐵路、印尼雅萬高鐵通車後，泛亞鐵路及興建高鐵的願景，再度成為東南亞民眾關注的焦點，馬來西亞出現要讓隆新高鐵「復活」的聲音。由於隆新高鐵的投資額可望達到150億美元（約新台幣5000億），目前有五家大馬本地企業爭取參與這項工程。
國際中心楊雅婷／綜合報導
據馬來西亞媒體報導，目前已有30家企業提交購買資訊調查文件，有望獲得工程的五家大馬企業包括楊忠禮機構、MMC機構、馬資源、WCT控股和成功置地，不過仍未進入徵求建議書階段，因為還有太多問題有待解決，包括高鐵結構、潛在成本、徵地和施工時間表，更重要的是，馬來西亞政府需要獲得新加坡的支持，才有可能讓隆新高鐵的工程推進。
隆新高鐵計劃在馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）任內浮上檯面，按計畫這條高鐵會在布城、森美蘭州、馬六甲州、柔佛州、峇株巴轄、依斯干達公主城、新加坡的裕廊東等8處設立中途車站。一旦隆新高鐵落成，吉隆坡與新加坡之間的通勤時間會從原本的4個多小時縮減至90分鐘，可望為新馬兩國居民生活及經貿合作帶來翻天覆地的變化。