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杭州亞運／本屆亞運開幕式全程不燃放煙火　中華隊由誰掌旗受矚目

▲杭州亞運開幕式彩排現場，本屆主辦國出於環保理念，將不會燃放煙火。（圖／取自杭州亞運官網）
▲杭州亞運開幕式彩排現場，本屆主辦國出於環保理念，將不會燃放煙火。（圖／取自杭州亞運官網）

運動中心/專題報導

2023杭州亞運會即將開幕，主辦國中國大陸近期已完成第4次彩排，本屆他們將以「水」作為核心元素，融合科技之力與藝術之美，全程不放煙火，宣傳綠色環保理念。而中華健兒們也將在9月23號參加這一場盛大的宴會，共同為享受這項賽事開啟的歡樂氣氛。

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本屆亞運中國有大突破　秉承綠色辦賽理念、全程不燃放煙火

▲2023年杭州亞運的開幕儀式，預計將於杭州奧體中心主體育場舉行。（圖／翻攝自杭州亞運官網）
▲2023年杭州亞運的開幕儀式，預計將於杭州奧體中心主體育場舉行。（圖／翻攝自杭州亞運官網）
本屆杭州亞運會開幕式將在9月23日晚上於杭州奧體中心體育場舉行，以簡約的方式表達中國文化、運動精神以及亞洲風情，融合科技之力與藝術之美。主創團隊介紹，開幕式恰逢二十四節氣的秋分時節，弘揚中華優秀傳統文化、展示中華民族現代文明成為貫穿整場開幕式的重要創作理念，並力求通過高科技賦能，為傳統文化插上想像的翅膀，打造一幅幅具有東方美學韻味的經典畫卷。

亞運會開幕式總導演沙曉嵐在表示，這次亞運會開幕式打破了以往大型活動「煙火表演」模式，體現主辦城市的環保意識，展現大國擔當，全程不燃放煙火，而是通過三維動畫、AR技術等數字科技，用燦爛的電子煙花為眾人奉上一場視覺盛宴。

沙曉嵐也給出了開幕式的觀賞指南：「大家通過電視、手機等端口觀看開幕式電子煙花表演，整體觀賞效果優於現場。這其中奧秘在於，主創團隊通過數字技術從仰、俯、側視等角度，360度全景式展現錢江兩岸、杭州奧體中心場館群、“大蓮花”的電子煙花表演盛況，這將是開幕式的一個高光時刻。」

中華代表團760人出擊爭取好成績　誰將擔任開幕式掌旗官受矚目

▲「舉重女神」郭婞淳今(18)日代表台東縣出戰110年全國運動會女子舉重64公斤級，輕鬆3破大會紀錄摘金。（圖／110全國運動會提供）
▲「舉重女神」郭婞淳是上一屆亞運的掌旗官。（圖／110全國運動會提供）
在上一屆雅加達亞運的開幕式，中華隊由舉重好手郭婞淳任掌旗官，出發前的授旗典禮，則由羽球世界球后戴資穎代表。總計11個代表團選手、隊職員，共147人出席。

郭婞淳當時驕傲地說：「過去的掌旗官都非常高，我比較矮小，但站上去我覺得自己就像台灣一樣，雖然在地球上很小、人不多，卻充滿著力量！過去我就有這個心願，這次亞運很開心能夠擔任。」展現自己作為運動員代表國家出賽的那份自豪。

本屆亞運，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，會由誰來擔任掌旗官也是國內矚目的焦點。以往年經驗來看，預計將會由夠資歷的人氣選手來擔任。

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