杭州亞運／本屆亞運開幕式全程不燃放煙火　中華隊由誰掌旗受矚目

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本屆杭州亞運會開幕式將在9月23日晚上於杭州奧體中心體育場舉行，以簡約的方式表達中國文化、運動精神以及亞洲風情，融合科技之力與藝術之美。主創團隊介紹，開幕式恰逢二十四節氣的秋分時節，弘揚中華優秀傳統文化、展示中華民族現代文明成為貫穿整場開幕式的重要創作理念，並力求通過高科技賦能，為傳統文化插上想像的翅膀，打造一幅幅具有東方美學韻味的經典畫卷。
亞運會開幕式總導演沙曉嵐在表示，這次亞運會開幕式打破了以往大型活動「煙火表演」模式，體現主辦城市的環保意識，展現大國擔當，全程不燃放煙火，而是通過三維動畫、AR技術等數字科技，用燦爛的電子煙花為眾人奉上一場視覺盛宴。
沙曉嵐也給出了開幕式的觀賞指南：「大家通過電視、手機等端口觀看開幕式電子煙花表演，整體觀賞效果優於現場。這其中奧秘在於，主創團隊通過數字技術從仰、俯、側視等角度，360度全景式展現錢江兩岸、杭州奧體中心場館群、“大蓮花”的電子煙花表演盛況，這將是開幕式的一個高光時刻。」
中華代表團760人出擊爭取好成績 誰將擔任開幕式掌旗官受矚目
在上一屆雅加達亞運的開幕式，中華隊由舉重好手郭婞淳任掌旗官，出發前的授旗典禮，則由羽球世界球后戴資穎代表。總計11個代表團選手、隊職員，共147人出席。
郭婞淳當時驕傲地說：「過去的掌旗官都非常高，我比較矮小，但站上去我覺得自己就像台灣一樣，雖然在地球上很小、人不多，卻充滿著力量！過去我就有這個心願，這次亞運很開心能夠擔任。」展現自己作為運動員代表國家出賽的那份自豪。
本屆亞運，我國代表團總人數760人，當中有521位選手，會由誰來擔任掌旗官也是國內矚目的焦點。以往年經驗來看，預計將會由夠資歷的人氣選手來擔任。