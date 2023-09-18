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威力彩飆6.4億！「4星座、4生肖」偏財運到了　最佳投注時段曝光

▲近期威力彩已連24槓，頭獎幸運兒3個月沒出現了！今（18）日最新一期頭獎獎金更已經衝上6.4億。（示意圖／NOWnews資料照）
▲近期威力彩已連24槓，頭獎幸運兒3個月沒出現了！今（18）日最新一期頭獎獎金更已經衝上6.4億。（示意圖／NOWnews資料照）

記者潘毅/綜合報導

近期威力彩已連24槓，頭獎幸運兒3個月沒出現了！今（18）日最新一期頭獎獎金更已經衝上6.4億。對此，命理專家小孟老師也點名「4星座、4生肖」偏財運超旺，同時公布財神的最佳下注時段。

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🟡威力彩24期連槓！偏財找上「4星座、4生肖」

第四名：天蠍座
穀神星入天蠍座本命宮，加上海王星入偏財宮，顯示天蠍座在18日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，海王星為藍色，建議當天穿藍色衣服，或下注前吃碗飯再喝水，再去下注說不定會中大獎。
第三名：金牛座
太陽水星二星齊聚落在金牛座偏財宮，顯示金牛座財寶庫18日能得到太陽照亮屬火，水星又引進財水，因此財富能量旺盛。小孟老師建議，下注前用溫水洗臉代表水火相融，就能提升財氣，洗完後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生二星匯聚的效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。
第二名：天秤座
火星進入天秤座的本命宮，加上你的外地運勢很強，18日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，找投注站旁有餐廳代表火星，說不定會有意外之財降臨。
第一名：處女座
太陽水星進入本命元辰宮，顯示處女座18日本命元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯水能讓二星之氣匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。

▲威力彩連槓16期今晚開獎，頭獎獎金上看3.2億元。小孟老師分享天秤、巨蟹、魔羯與雙子財運超旺，下班記得買彩券，有機會中大獎。（圖／NOWnews資料照）
▲命理專家小孟老師點名「4星座、4生肖」偏財運超旺，同時公布財神的最佳下注時段。（圖／NOWnews資料照）
至於好運生肖，小孟老師則點名「豬、猴、鼠、兔」，好運方位為正北方，建議尋找住家或辦公室北方的投注站來下注；最佳投注時段為「上午11時至下午15時」及「晚上7點至8點」，這個時候購買投注財富運勢最旺。

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】    
 

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