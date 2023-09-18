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iPhone 15都還沒拿到！iPhone 16爆5大特色　規格、價格預言出爐

▲蘋果日前才剛發表iPhone 15系列新機，前幾天預購已經搶翻，第一波貨也將在9月22日開賣。（圖/達志影像/美聯社）
▲蘋果日前才剛發表iPhone 15系列新機，前幾天預購已經搶翻，第一波貨也將在9月22日開賣。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果日前才剛發表iPhone 15系列新機，前幾天預購已經搶翻，第一波貨也將在9月22日開賣，然而iPhone 15都還沒有拿到，外媒卻已經開始報導，有分析師開示預測2024會上市的「iPhone 16規格、價格」等6大特點，其包括外界都相當期待的超級旗艦機「頂規版Ultra」會問世，在國外已經搶先引爆話題。

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iPhone 16發表、出售時間

根據外媒《Techadar.com》報導，iPhone 16的發布日期預計為明年9月，同樣跟iPhone 15一樣在發表之後1至2週開始發貨，按照過去的日期慣例，將落在9月3、4、10、11日這四天可能性最高，因為按照蘋果傳統過往，發表會都會選在9月的第一週或者第二週舉辦，而且通常都是週二或者週三，出售日期就是發表會往後移1至2個禮拜。

▲蘋果秋季發表會登場倒數中，Apple Store官網暫時關閉。（圖／Apple Store官網）
▲蘋果秋季發表會明年可能同樣落在9月，且應該是按照慣例是在9月第一週或者第二週。（圖／Apple Store官網）
iPhone 16售價

蘋果最便宜iPhone 15型號起價為799美元，最貴的是iPhone 15 Pro Max起價為1199美元，《Techadar.com》報導指出，已有分析師預期iPhone 16系列售價採類似原則進行，不過iPhone 16所採用晶片製程再度出現升級，預計還是有漲價的空間。

iPhone 16 Ultra可能問世

蘋果可能將會在2024年推出首款「Ultra品牌的iPhone」，原本外界以為會在iPhone 15這代發生，結果並沒有實現，彭博社資深記者Mark Gurman就也曾表示，蘋果希望在其iPhone 16系列中推出一款Ultra機型，該機型將擁有最好的一切。

▲iPhone15系列新機正式發表。（圖／達志影像／美聯社）
▲iPhone15系列新機正式發表，新機都還沒拿到手，iPhone 16的相關預言就出爐。（圖／達志影像／美聯社）
iPhone 16 具備超長焦潛望鏡頭

隨著「Ultra品牌的iPhone」的到來，相機功能也將會有空前絕後的改版，外媒推測，iPhone 16將採用48MP堆疊式超大主攝像頭傳感器和5倍潛望式長焦鏡頭，而垂直攝像頭排列，也可能會出現在iPhone 16這代，這是從 iPhone 12 以來從未出現過的鏡頭排列模式。

iPhone 16螢幕將更大

知名分析師Ross Young率先聲稱 iPhone 16 Pro 機型將配備更大的螢幕，爆料客Unknownz21也提到，iPhone 16系列中以iPhone 16 Pro、iPhone 16 Ultra螢幕升級將會成為最有看頭的一個環節，兩者尺寸可能會變為6.3吋與6.9吋，比iPhone 15系列6.1吋與6.7吋更大。

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