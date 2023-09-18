iPhone 15都還沒拿到！iPhone 16爆5大特色　規格、價格預言出爐

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根據外媒《Techadar.com》報導，iPhone 16的發布日期預計為明年9月，同樣跟iPhone 15一樣在發表之後1至2週開始發貨，按照過去的日期慣例，將落在9月3、4、10、11日這四天可能性最高，因為按照蘋果傳統過往，發表會都會選在9月的第一週或者第二週舉辦，而且通常都是週二或者週三，出售日期就是發表會往後移1至2個禮拜。
iPhone 16售價
蘋果最便宜iPhone 15型號起價為799美元，最貴的是iPhone 15 Pro Max起價為1199美元，《Techadar.com》報導指出，已有分析師預期iPhone 16系列售價採類似原則進行，不過iPhone 16所採用晶片製程再度出現升級，預計還是有漲價的空間。
iPhone 16 Ultra可能問世
蘋果可能將會在2024年推出首款「Ultra品牌的iPhone」，原本外界以為會在iPhone 15這代發生，結果並沒有實現，彭博社資深記者Mark Gurman就也曾表示，蘋果希望在其iPhone 16系列中推出一款Ultra機型，該機型將擁有最好的一切。
iPhone 16 具備超長焦潛望鏡頭
隨著「Ultra品牌的iPhone」的到來，相機功能也將會有空前絕後的改版，外媒推測，iPhone 16將採用48MP堆疊式超大主攝像頭傳感器和5倍潛望式長焦鏡頭，而垂直攝像頭排列，也可能會出現在iPhone 16這代，這是從 iPhone 12 以來從未出現過的鏡頭排列模式。
iPhone 16螢幕將更大
知名分析師Ross Young率先聲稱 iPhone 16 Pro 機型將配備更大的螢幕，爆料客Unknownz21也提到，iPhone 16系列中以iPhone 16 Pro、iPhone 16 Ultra螢幕升級將會成為最有看頭的一個環節，兩者尺寸可能會變為6.3吋與6.9吋，比iPhone 15系列6.1吋與6.7吋更大。
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