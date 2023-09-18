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賴佩霞僅為「活棋」？黃士修曝「唯一初衷」：政壇都想偏了

▲無黨籍總統參選人郭台銘偕副手賴佩霞前往中選會進行連署登記，黃士修受訪時表示，賴佩霞是促成在野整合的「活棋」，賴佩霞也曾說過只要在野能整合就「功成身退」，引發各界熱議。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.17）
▲無黨籍總統參選人郭台銘偕副手賴佩霞前往中選會進行連署登記，黃士修受訪時表示，賴佩霞是促成在野整合的「活棋」，賴佩霞也曾說過只要在野能整合就「功成身退」，引發各界熱議。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.17）

記者孫唯容／綜合報導

17日，無黨籍總統參選人郭台銘偕副手賴佩霞前往中選會進行連署登記，郭辦發言人黃士修受訪時表示，賴佩霞是促成在野整合的「活棋」，賴佩霞也曾說過只要在野能整合就「功成身退」，引發各界熱議；對此，黃士修昨天深夜發文坦言，「我覺得政壇思考的方向偏了，我們的參選就是為了整合，整合是為了勝選，這個初衷，自始至終都沒有改變。」

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黃士修表示，郭霞配登記連署，備受媒體都關注，有媒體詢問賴佩霞是否為一步活棋？他說，比起檯面上所有政治人物，賴女士絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底。

黃士修說，他覺得政壇思考的方向偏了，他們的參選就是為了整合，整合是為了勝選，這個初衷，自始至終都沒有改變，「勝選才是目的，政權輪替，才是目的，除此之外，參選和整合，皆為手段。」

「國民黨與其擔心，郭董會不會選到底，不如先思考，能不能放下本位主義？能不能停止對郭、柯的放話攻擊？」黃士修直言，宣布參選、宣布副手、啟動連署，都是為了向全民展現，台灣需要且值得更優秀的領導人，再次強調比起檯面上所有政治人物，賴佩霞絕對是毫不遜色的人選，可以陪郭董走到底。

黃士修表示，民意大於黨意，公益大於私利，連署行動是召喚那些不受政黨束縛的全民力量，丟掉政黨各有私心考量的包袱，連署啟動在即，他們已經做好準備，接下來將會承載大家的期待，與所有人一起親手開創未來。

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