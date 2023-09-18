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「好多人生病」感染3病毒！醫驚曝現況：急診、診所都滿出來了

▲近日秋冬季節到，許多好發於秋冬的病毒悄然浮出，像是病毒性腸胃炎、B型流感病患比例增加。（圖／擷取自Pixabay）
▲近日秋冬季節到，許多好發於秋冬的病毒悄然浮出，像是病毒性腸胃炎、B型流感病患比例增加。（圖／擷取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著秋冬季節的到來，一些好發於這個季節的病毒慢慢浮出！中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就分享，表示新一波感染症流行趨勢，像腺病毒感染比例上升，提醒民眾要特別注意。而另外一位小兒科醫師王韋力則也表示，最近「急診、診所、病房都滿出來了」。

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謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示「上完昨天夜班感受到新一波感染症流行趨勢」，提到病患罹患三種病毒比例明顯增加：

一、好發於秋冬的病毒性腸胃炎病例明顯增加

二、高燒不退病人中，腺病毒感染比例上升

三、快篩檢驗出B型流感的比例增加

▲秋冬季節好發的病毒感染激增，小兒科醫師表示，現在診所、急診都滿出來了。（圖／擷取自Pixabay）
▲秋冬季節好發的病毒感染激增，小兒科醫師表示，現在診所、急診都滿出來了。（圖／擷取自Pixabay）
謝宗學表示，今年流感的趨勢，先是A型流感H3N2，再來是A型流感 H1N1，現在會不會逐漸變成B型流感為主流？過去的經驗是如此，今年會不會複製流感疫情由A流轉變成B流的趨勢，還有待觀察。

而同樣是小兒科醫師的王韋力則在謝宗學發文底下留言，表示「剛剛跟其他兒科醫師開會，最近診所、急診、病房通通都滿出來了」、「每一種病毒還可以一次兩次三次一直得，真的很累」；謝宗學則回應「一種接著一種病毒感染，感覺綿綿無止盡。」提醒民眾關注病毒、注意健康。

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