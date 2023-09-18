赴高雄與企業家對談　賴清德承諾：讓高雄與世界做生意

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賴清德18日在陳其邁、趙天麟陪同下，與高雄市議員黃文益、湯詠瑜、李喬如、簡煥宗、郭建盟、前議員蕭永達參拜內惟鎮安宮，由鎮安宮董事長陳洋吉接待，祈求台灣風調雨順、闔家平安。隨後，賴清德前往位於鼓山的金馬賓館當代美術館，與現場近50位企業家進行對談。
賴清德向在場企業家喊話，過去台灣的中小企業主拎著一卡皮箱，到世界各地拉訂單，回到台灣的客廳做代工，創造第一波經濟奇蹟，而未來在全球智慧化的時代，所有產業都需要半導體產業，高雄將與全世界的國家做生意。
科技硬體是台灣的強項，但台灣更有國際藝術文化的能量，賴清德認為，科技是翅膀，帶領台灣飛向國際，但多元文化匯聚而成的本土藝術，讓世界辨識台灣；近幾年，政府改變數十年重北輕南的觀念，開始在南台灣投入資源與建設，有了產業的基礎與文化底蘊，他有信心高雄將會站在世界閃耀的頂點。
趙天麟則表示，高雄在陳其邁市長的魄力下，成為藝術、文化與產業進步城市，包括壽山運動公園修繕、前鎮漁港改建以及高捷、輕軌成園等計劃，都讓高雄重拾光榮感。他堅信，這條路線需要一個有格局的國家領導人，在他心中，賴清德是唯一這樣的人選。
趙天麟指出，未來的高雄發展，要轉型為韌性城市，與世界真正接軌，他以助選員及候選人的身分，懇請所有朋友一起支持賴清德，總統不換人，讓高雄及台灣一起繳出亮眼成績單，預約下一個總統、執政團隊共同合作的基礎。