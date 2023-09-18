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赴高雄與企業家對談　賴清德承諾：讓高雄與世界做生意

▲民進黨總統參選人賴清德18日在高雄市長陳其邁、立委趙天麟陪同下，與近50位企業家進行對談，賴清德承諾讓高雄與世界做生意。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲民進黨總統參選人賴清德18日在高雄市長陳其邁、立委趙天麟陪同下，與近50位企業家進行對談，賴清德承諾讓高雄與世界做生意。(圖／立委趙天麟辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

民進黨總統參選人賴清德在走訪高雄時與近50位企業家對談。賴清德除肯定陳其邁在高雄的政績，強調高雄進步很快，尤其是高科技。他認為，高雄近年來開始急起直追，有產業實力的基礎與豐富的文化底蘊，高雄將與全世界的國家做生意，他有信心高雄將會站在世界閃耀的頂點。

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▲賴清德18日在陳其邁、趙天麟陪同下，與高雄市議員黃文益、湯詠瑜、李喬如、簡煥宗、郭建盟、前議員蕭永達參拜內惟鎮安宮。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
▲賴清德18日在陳其邁、趙天麟陪同下，與高雄市議員黃文益、湯詠瑜、李喬如、簡煥宗、郭建盟、前議員蕭永達參拜內惟鎮安宮。(圖／立委趙天麟辦公室提供)
陳其邁在致詞時也表示，高雄有日月光、台積電等世界級企業，以及眾多中小企業付出打拼，是因為蔡英文總統及賴清德在這期間與全世界民主自由的國家一起前進。陳其邁也認為，民進黨或許有時做不好，但打一打就會馬上修正，不夠好就深刻檢討，但他要拜託大家，讓賴清德順利當選總統，繼續維持正確道路，讓國家向前邁進。

賴清德18日在陳其邁、趙天麟陪同下，與高雄市議員黃文益、湯詠瑜、李喬如、簡煥宗、郭建盟、前議員蕭永達參拜內惟鎮安宮，由鎮安宮董事長陳洋吉接待，祈求台灣風調雨順、闔家平安。隨後，賴清德前往位於鼓山的金馬賓館當代美術館，與現場近50位企業家進行對談。

賴清德向在場企業家喊話，過去台灣的中小企業主拎著一卡皮箱，到世界各地拉訂單，回到台灣的客廳做代工，創造第一波經濟奇蹟，而未來在全球智慧化的時代，所有產業都需要半導體產業，高雄將與全世界的國家做生意。

科技硬體是台灣的強項，但台灣更有國際藝術文化的能量，賴清德認為，科技是翅膀，帶領台灣飛向國際，但多元文化匯聚而成的本土藝術，讓世界辨識台灣；近幾年，政府改變數十年重北輕南的觀念，開始在南台灣投入資源與建設，有了產業的基礎與文化底蘊，他有信心高雄將會站在世界閃耀的頂點。

趙天麟則表示，高雄在陳其邁市長的魄力下，成為藝術、文化與產業進步城市，包括壽山運動公園修繕、前鎮漁港改建以及高捷、輕軌成園等計劃，都讓高雄重拾光榮感。他堅信，這條路線需要一個有格局的國家領導人，在他心中，賴清德是唯一這樣的人選。

趙天麟指出，未來的高雄發展，要轉型為韌性城市，與世界真正接軌，他以助選員及候選人的身分，懇請所有朋友一起支持賴清德，總統不換人，讓高雄及台灣一起繳出亮眼成績單，預約下一個總統、執政團隊共同合作的基礎。

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