郭台銘團隊新發言人公布！「金曲記者會最佳救場主播」陳家頤出任

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郭辦指出，陳家頤過去是台視專職主播，曾獲得電視金鐘獎、卓越新聞獎、吳舜文新聞獎等三項新聞界指標性獎項，過去主跑社會、生活線的陳家頤，近十年來在金曲獎、金馬獎的花絮節目與記者會主持，多次在頒獎台上出手替玖壹壹等頒獎嘉賓解圍，被封為「金曲記者會最佳救場主播。」
談到為何會加入郭台銘陣營？陳家頤說，某天開車在回家的路上，接到來自新聞界友人的徵詢電話，得知郭台銘陣營在擴編發言人團隊，她一邊開車一邊心想回家後和家人討論，沒想到短短不到十分鐘，連家都還沒到就已經在內心做出決定：「我要去！」
陳家頤表示，她從事新聞工作15年，透過每天的播報工作，她深刻感受到這幾年台灣社會有很嚴重的撕裂感，當她知道郭台銘願意去承擔主流民意整合的重責大任，她不僅是認同，更期待在這個主流民意的架構中可以是一個參與者與貢獻者。
陳家頤指出，最近這兩年她的身份有了很大的轉變，現在也是一個媽媽，她期待她的孩子可以在一個和平、安穩的環境下長大，郭台銘的理念打動了她，她也相信絕大多數的母親都和她有一樣的想法，這是她加入這個團隊的最大原因。
陳家頤說，她會發揮過去在媒體服務的經驗，以一種理性思維、溫和態度、專業的表達，扮演好郭台銘團隊與社會大眾的溝通橋樑，將郭台銘團隊希望傳達給社會大眾的信息，能更清楚地傳遞、更明確的聚焦，「這真的就是一個GOOD TIMING。」