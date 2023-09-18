這波病毒傳染力太強！醫2孩狂咳3天：無敵難治 釣一排家長曝慘況
近日迎來開學季，兒童感染科醫師顏俊宇發文指出，家中2個孩子持續2、3天「酷酷嗽」，讓他也累到快中招，門診更是充滿感冒發燒的病患，「近期感冒病毒威力真的很強」。耳鼻喉科醫師張弘也表示，開學這波流行性感冒傳染力強，很多例子都是一人生病，傳遍全家。貼文曝光後，釣出大量家長回報慘況：「我們家孩子昨晚也發燒了，最近這波真的誇張」、「這次感冒病毒真的很強大，全家中獎」。
記者賴禹妡／綜合報導
顏俊宇14日在臉書發文，他表示近期感冒病毒威力真的很強，門診有許多病患感冒發燒，他家中2個小孩也陸續被傳染，睡覺時狂咳，導致他這幾天跟著睡不好，抵抗力因此變差，「我自己好像也快中獎微鼻涕，維生素C、D趕快嗑起來」。
顏俊宇透露，還好孩子們今天吃完藥有緩解症狀，他自嘲平時看診才跟家長說：「小孩子感冒完，常常換大人中鏢喔。」沒想到如今自己也要淪陷，最後顏俊宇也提醒大家要注意別被傳染：「咳嗽真的無敵難治，大家都要保重。」
貼文曝光後，張弘醫師現身留言區指出，「開學這波流行性感冒傳染力強，一人生病，傳遍全家。不是接二連三來看診，就是一口氣要看全家3到4位患者」。另外也有許多家長回報慘況，「我們家孩子昨晚也發燒了，最近這波真的誇張」、「這次感冒病毒真的很強大，全家中獎」、「真的！我們家被腸病毒淪陷，小孩輪流得」、「媽媽中招路過⋯」、「現在小孩周遭的病毒、細菌都很狂，肺炎剛出院累翻爸媽了，好怕又一次」、「顧完小孩，最後都連自己也淪陷」、「上星期四孩子也A流感，過兩天媽媽也跟著一起生病，咳嗽真的沒完沒了」、「我們中了黴槳菌，咳好久」。