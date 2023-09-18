103架次共機擾台創近期新高 國防部喊話北京停止破壞性單邊行為
國防部今公布最新共機動態，自9月17日6時至9月18日6時止，偵獲共機103架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域計40架次、共艦9艘次，持續在臺海周邊活動。國防部表示，共軍持續的軍事騷擾，導致區域安全惡化，呼籲北京當局停止破壞性單邊行為。
記者邱新博／台北報導
根據國防部公布的航跡圖，包括蘇愷-30共10架次、殲-10共12架次、殲-11共4架次、殲-16共10架次、運油-20共2架次、空警-500共2架次，另共艦9艘次，持續在台海周邊活動。國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部17日就指出，中共進行「遠海長訓」任務，並點名監控共軍防空、遠火等部隊動態。
國防部表示，自9月17至18日晨間，國防部計偵獲共機103架次出海活動，為近期新高，已對臺海及區域安全造成嚴峻挑戰。國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」態度沉著應對，並依「作戰為背景、訓練為著眼」指導，以「處處是戰場」思維，融入「時時做訓練」概念，提升防衛作戰能力。
國防部強調，臺海和平穩定攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。共軍持續的軍事騷擾，易導致緊張情勢急劇升高、惡化區域安全，呼籲北京當局負起責任，即刻停止此類破壞性的單邊行為。