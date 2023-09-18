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2028年生成式AI商機可望達585億美元！消費和娛樂產業將成最大宗

▲全球科技產業研調機構Omdia最新研究指出，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元。（圖／擷取自Pixabay）
▲全球科技產業研調機構Omdia最新研究指出，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

全球科技產業研調機構Omdia最新研究指出，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，顯然全球對生成式AI的關注，推動整體AI市場表現超乎預期，但如今正處於創新時期，市場參與者還在實驗階段，顯然在諸多面向上仍不可靠。Omdia認為，從現在到2028年，生成式AI將聚焦在虛擬助理等4大應用情境，產業類別則以「消費者為目標的應用情境」及「媒體和娛樂產業」為最大的垂直應用產業。

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生成式AI是AI市場中的其中一個分支，採用機器學習模型技術，能夠產生文字、圖像或其他媒體以回應提示工程，像是Open AI的聊天機器人ChatGPT，以及Google的語言模型LaMDA都是生成式AI的代表。

全球科技產業研調機構Omdia最新研究顯示，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元，成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56%。

先前Omdia曾預測，生成式AI可望在今年為AI市場增添30億美元營收，而2027年市場營收也上調至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1600億美元。雖然全球對生成式AI的關注，推動整體AI市場表現超乎預期，但Omdia提醒，生成式AI如今正處於創新時期，市場參與者仍在實驗階段，還有必須要面對的混亂狀態。目前版本的生成式AI在諸多面向上並不可靠，其中包括偏見、幻覺、事實錯誤以及侵犯版權等問題，且相關成本也遠高於傳統AI，因此需多留意市場上的重大風險。

Omdia認為，從現在到2028年，生成式AI將聚焦在虛擬助理、建立現實世界的生成模型、寫作助理以及程式碼自動化生成與協助等4大應用情境；產業類別則是以「消費者為目標的應用情境」，像是搜尋引擎和電腦輔助藝術與攝影，以及「媒體和娛樂產業」如遊戲開發、影片和音訊製作與生成，為最大的垂直應用產業。

Omdia AI資料分析首席分析師Brad Shimmin指出，生成式AI快速的為世界帶來關鍵性的改變，而科技市場也正在跌宕中急速前進。

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