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真實版Emoji Kitchen！柴犬+吐司　眾笑到噴淚：無違和

▲真實版Emoji Kitchen！一名飼主將吐司挖洞，套上自己柴犬的嘴巴，還拿肉條逗牠，可愛模樣讓網友笑到噴淚。（圖／翻攝Dcard）
▲真實版Emoji Kitchen！一名飼主將吐司挖洞，套上自己柴犬的嘴巴，還拿肉條逗牠，可愛模樣讓網友笑到噴淚。（圖／翻攝Dcard）

記者徐銘穗/綜合報導

Google推出Emoji Kitchen新功能，隨意疊加兩個既有表情圖，變成全新的表情圖，若是「狗狗」+「吐司」就成了狗狗吃吐司。不過，近日出現的Emoji Kitchen「狗狗」+「吐司」真實版，一名飼主把土司挖洞並套上家中柴犬嘴巴，土司上貼著2顆小小眼珠，還拿肉條逗牠，可愛模樣讓網友笑到噴淚，直呼：「無違和欸！」

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原PO在Dcard上傳「麵包狗」影片，寫到「太洗腦了，這大鼻頭！」只見他分享的17秒影片中，一隻柴犬臉部被套上吐司切片，吐司上還貼著兩個小小的活動黑白眼珠，只見狗狗疑似聞著吐司香味「凍未條」，忍不住伸舌頭舔了舔。

▲柴犬被套上吐司片，聞到肉條吐舌模樣超可愛。（圖／翻攝Dcard）
▲柴犬被套上吐司片，聞到肉條吐舌模樣超可愛。（圖／翻攝Dcard）
沒想到主人更壞了，竟又拿出一巨無霸肉條逗牠，只見柴犬鼻頭抖動，嘴角忍不住跟著肉條移動，露出尖尖犬齒，但張嘴卻咬了個寂寞，只好身舌舔空氣「嘗味道」，最後貌似明白主人在逗弄牠，當肉條再次伸到牠面前時，柴犬抬起下巴不為所動，此時吐司下該是張「爺不吃」的傲嬌臉。

▲可惡！吃不到。（圖／翻攝Dcard）
▲可惡！吃不到。（圖／翻攝Dcard）
真實版Emoji Kitchen「柴犬」+「吐司」引發網友討論，一眾網友笑到噴淚，直呼「哈哈哈哈，好可愛，快給牠吃啦，要生氣了」、「等等手指要被咬走了」、「不要玩狗狗，給我玩」。還有人跟風把自家狗套上吐司，並拿出「麵包狗」手機殼比對拍照。

▲話說這片吐司有點小！大家不要這樣玩柴犬啦。（圖／翻攝Dcard）
▲話說這片吐司有點小！大家不要這樣玩柴犬啦。（圖／翻攝Dcard）



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