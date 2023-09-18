假打貪真固權？李尚福「被消失」　分析：習近平向中共太子黨宣戰

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報導指出，中國外交部照例聲稱「不了解情況」，官媒也未進行報導，就連社群平台微博都未看見討論，加深中國政治運作不透明的形象。
目前人在美國洛杉磯的前中共海軍司令部中校參謀姚誠斷言，李尚福在接受貪腐調查應是「板上釘釘」的事，李尚福的案情起源自火箭軍先前的洩密和貪腐案調查，後來查出貪腐源頭恐在前國防部長魏鳳和，引起基層呼聲，軍中貪腐不查高層、只查小蝦米，不利整頓。
姚誠表示，軍紀整頓的矛頭轉向了油水豐厚的裝備發展部，因為解放軍的三大軍費中，武器裝備費數額大、且不透明。姚誠說，「不查裝備發展部，你（習近平）在部隊整頓不下去。部隊只是搞點吃吃喝喝，小錢，大錢都是在裝備發展部這一塊，都是幾百億、千億的。所以，逼不得已，習近平要動裝備發展部，從根子上解決貪腐問題，給部隊一個交代。」
而且習近平只查2017後的採購案，即李尚福任內的可能弊案，針對性十足。姚誠認為，這是因為習近平和李尚福的前任裝備發展部部長，也就是現任軍委副主席張又俠的關係很不一般，基於兩人的父輩都曾為解放軍第一野戰軍的高層，張又俠是老朋友、也支持習近平，因此，習近平選擇放過張又俠。
姚誠後續表示，習近平可能還想藉著拉下李尚福，來向黨內的太子黨宣戰。軍中的「紅二代」勢力就剩下張又俠和李尚福。
據公開資料，「又紅又專」的李尚福1982年從中國國防科技大學畢業，應屬文革後正規大學畢業生，後來又獲得重慶大學的工學博士學位；父親李紹珠1932年加入紅軍，經過長征、抗日戰爭、國共內戰和朝鮮戰爭，曾任解放軍鐵道兵西南指揮部副司令員，是道地的中共老幹部。
姚誠認為，中共元老和太子黨對習近平搞壞經濟等治理方式曾大表不滿，讓他定於一尊的地位受到挑戰。姚誠進一步分析指出，習近平打算「一箭三鵰」，順勢把軍中太子黨勢力一網打盡，而且下一步可能鎖定太子黨的大本營，也就是進出口大型軍備、導彈和艦艇等的中國保利集團。
姚誠指出，習近平在軍中打貪腐，更大的目的是安撫軍隊、爭取軍心，也抓軍權、清除異己，並非真地在抓貪腐。
不過有兩名中國軍事和政治分析人士都認為，習近平面臨軍中和黨內的權鬥應是合理觀察。位於美國紐約的台海安全研析中心主任梅復興認為，若非政治角力，習近平應不致於這麼大動作查辦自己曾經賞識的人，而習近平團隊近來出現張力與內部不協調也是合理觀察。
香港浸會大學國際政治部主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）也認為，內部權鬥不無可能，但眼前最大的可能還是李尚福在裝備發展部的涉貪程度。
高敬文指出，外界對習近平治國能力產生的最大問號是，為何沒有早在3月任命時就對他調查清楚，「給我們一個感覺是，這個新的政府（國防部長）的人員選擇，沒有做得很好。可能有點太快，沒有想到深入調查的問題。」
不過高敬文進一步指出，李尚福的重要性不比軍委，目前張又俠才是習近平最信任的人，未來李尚福的繼任人選值得觀察，而且這個人選要兼任政治局委員，目前雖未浮出抬面，但對習近平的忠誠度應是首要條件。
高敬文認為，中國政治太隱晦，可能進一步影響外交關係，無法取得其他國家的信任。他說：「外界的反應是中國的政治很不透明，我覺得，這個是對中國與其他國家的關係有不好的影響，特別是西方國家，美國、日本，這個會降低中國跟其他國家的信任。」