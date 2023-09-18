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補班咖啡開喝！7-11一招買1送1、全家第2杯9元　星巴克「2杯6折」

▲7-11與agnès b.合作的經典冰可可，限時3杯200元，玩心測爽拿買1送1起優惠券；全家限今天單品拿鐵第2杯9元、星巴克也有兩杯6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11與agnès b.合作的經典冰可可，限時3杯200元，玩心測爽拿買1送1起優惠券；全家限今天單品拿鐵第2杯9元、星巴克也有兩杯6折優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者黃韻文／綜合報導

這周迎來2023年最後一個補班日，上班族本周要「連六」別心累，打氣提神咖啡喝起來！7-11指定現萃茶、精品拿鐵逼近半價，全家「只限今天」大杯單品拿鐵第2杯9元，星巴克也有2杯6折好康，《NOWnews》整理各家優惠一次看。

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🟡7-ELEVEN
開始有秋天的感覺，7-11開跑「秋日甜蜜系」，指定現萃茶、精品拿鐵逼近半價，玩心測還能拿買1送1起優惠券。還沒入手To b. by agnès b隨行杯的話，今（19）日最後一天買CITY全系列飲品任1杯，可享520元加購隨行杯。

📍門市｜即起至9月19日
◾濃萃美式買3送1，7.5折（原價50元、特價38元）
◾濃萃拿鐵買3送1，7.5折（原價60元、特價45元）
◾酷聖石冰淇淋第2杯半價，7.5折，限酷聖石複合店。

▲19日是最後一天買CITY全系列飲品任1杯，可用520元加購To b. by agnès b隨行杯。（圖／業者提供）
▲19日是最後一天買CITY全系列飲品任1杯，可用520元加購To b. by agnès b隨行杯。（圖／業者提供）
📍APP｜9月17日至9月23日
◾經典冰可可3杯200元，6.7折（原價99元、特價67元）
◾優格好多青6杯188元，5.2折（原價60元、特價31元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
◾中杯精品燕麥拿鐵／小農水果冰磚系列3杯188元，5.2折（原價120元、特價63元）

▲7-11開跑「秋日甜蜜系」，指定現萃茶、精品拿鐵逼近半價。（圖／業者提供）
▲7-11開跑「秋日甜蜜系」，指定現萃茶、精品拿鐵逼近半價。（圖／業者提供）
🟡全家
📍APP｜限9月18日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
各限量10萬組，會員各限購2組，可兌換至10月31日。

▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日，大杯單品咖啡2杯119元。（圖／手機截圖）
🟡星巴克
今明限時兩天（9月18日、19日）有一起尋找Disney奇妙魔法活動，憑星巴克社群官方帳號（網站Banner、LINE官方帳號、Instagram、facebook）迪士尼截圖，買2杯大杯同品項享6折優惠，單筆交易最高限購4杯，需當場一次領取。

9月18日至10月1日期間，大杯以上飲品將奶類更換成椰奶，免費升級成特大杯。

▲星巴克9月18日、19日有一起尋找Disney奇妙魔法活動。（圖／業者提供）
▲星巴克9月18日、19日有一起尋找Disney奇妙魔法活動。（圖／業者提供）

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