明年統籌分配款高雄人均1.58萬元？陳其邁喊話不能這樣算
「給認真的城市多一點鼓勵！來照顧市民朋友。」財政部日前公告明年度「中央普通統籌分配稅款」，其中，高雄配得434.66億元，換算人均可分到1.58萬元，僅次台北。對此，高雄市長陳其邁立刻強調不能這樣算，他認為，高雄人口跟台北差不多，但是高雄的土地面積是台北的11倍大。他希望中央在計劃型這些補助「給認真的城市多一點鼓勵。」
記者郭凱杰／高雄報導
根據「中央普通統籌分配稅款（不含特統；含短少補助）分配各地方政府明細」，113年度「中央普通統籌分配稅款」總金額3811.72億元；六都分布上，北市603.15億元最高、新北468.84億元次之，接下來依序為高雄434.66億元、台中387.07億元、桃園303.61億元、台南280.55億元。
陳其邁上午特別針對統籌分配款表示，「不能這樣算」，高雄人口跟台北差不多，但土地面積是北市11倍大，光是一些道路、排水系統、防洪等設施，所需要預算方案就比台北來的多。
同時，陳其邁也針對高雄在經濟的貢獻，包括說一些重工業也隨之帶來一些環境保護的課題，嚴峻程度也比其他縣市來的高，也希望說中央能夠在統籌分配款、一般補助之外，可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵，讓我們可以更普遍的來照顧所有的市民朋友。