北京駐阿富汗新大使上任　港媒：變相承認塔利班

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外電報導，本月3日，塔利班政權表示，塔利班政府代理總理艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）已接受中國新任代表的國書。
星島日報今天就此刊文分析，中國成為自塔利班掌權以來，第一個正式任命新任駐阿富汗大使的國家。
文章表示，48歲的趙星，曾任中國外交部國際司副司長；去年8月，香港公務員學院舉辦「國家外交事務系列」講座，就是由趙星主講，主題為「推進中國特色多邊外交，引領全球治理體系變革」。
文章指出，中國過去20年一直與塔利班組織保持聯繫，主要是為了敦促它不要支持新疆的恐怖襲擊，過去兩年與塔利班維持良好關系。
而趙星在「大使致辭」中說，近年來，中阿兩國政治互信不斷提升，經貿、安全、人文等各領域交流合作全面開展，共建「一帶一路」積極推進，兩國人民的傳統友誼和友好往來在新的歷史時期進一步深化。
在趙星上任前夕，中國駐阿富汗使館臨時代辦趙海涵接受環球時報專訪，指阿富汗臨時政府成立兩年以來，在發展經濟、消除腐敗、禁止毒品種植、改善民眾生活和社會治安等方面採取了一系列務實舉措，取得一定成效，呼籲「外界應當予以客觀公正看待」。
趙海涵還指阿方政府和社會形成廣泛認知，即中國是從來沒有欺負過阿富汗的大國，對阿歷來只有合作、援助和友誼，在阿富汗問題上發揮獨特作用。
文章表示，從這個角度而言，雖然北京稱趙星上任是正常輪換，但也可視為變相承認塔利班政權。
根據外電，中國駐阿富汗前任大使王愚2019年上任，2023年8月離任。
在喀布爾還有其他擁有大使頭銜的外交官，但他們都是在塔利班掌權之前就已上任。（編輯：張淑伶）1120918