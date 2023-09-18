iPhone 15新機手滑代價出爐！15 Pro Max螢幕破裂 維修費破1.2萬
蘋果iPhone 15全系列將於9月22日開賣，不少人已經搶先在上周五(15日)預定，拿到手機開箱可要多留意，蘋果官網公佈新機的維修費用，6.7吋的iPhone 15 Pro Max一個手滑螢幕破裂的維修費為1萬2290元，手滑代價真的不小，破萬維修費已經可以直接買一台中階手機。
記者周淑萍/綜合報導
今年iPhone 15系列的維修費大致上和去年的iPhone 14 差異不大，頂規的6.7吋螢幕的iPhone 15 Pro Max 維修費用維持和上一代相同，都是1萬2290元，一個手滑荷包就會大失血。而6.1吋的iPhone 15 Pro為1萬790元也和上一代一樣。至於改為動態島的iPhone 15和iPhone 15 Plus價格也相同，分別為8990元和1萬790元。電池的部分iPhone 15全系列4款都為3350元，價格全面比照上一代。iPhone 13全系列則為2990元。
如果真的擔心自己容易手滑，不如就直接加購Apple Care＋，買個保險的概念，費用大約為4890~6390元，多保固2年，包固範圍包含技術支援和硬體保固，不限次數的意外損壞保固服務，每次收取自負額，像是螢幕或機背玻璃損壞費用為900，電池低於80％就可直接免費更換。對於容易手滑或是手機使用習慣不佳的用戶，多買份保險更能減少維修費用。