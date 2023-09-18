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「陳吉仲應向全民道歉」！黃暐瀚點5大缺失：老百姓不在乎辭職

▲進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨（17）日晚間遭傳出請辭消息，最終被行政院長陳建仁慰留；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，陳吉仲應對全民道歉。（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）
▲進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨（17）日晚間遭傳出請辭消息，最終被行政院長陳建仁慰留；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，陳吉仲應對全民道歉。（圖／記者許若茵攝，2023.08.01）

記者孫唯容／綜合報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲昨（17）日晚間遭傳出請辭消息，最終被行政院長陳建仁慰留，前閣揆蘇貞昌受訪時更稱，陳吉仲並未辭職，是有人「急著放話」；對此，資深媒體人黃暐瀚認為，農業部確實有一連串的疏失，讓民眾恐懼、不安，是政府的失職，要不要辭職並非重點，「事情沒做好，就是先道歉，陳吉仲，應該向全民道歉。」

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進口蛋狀況頻頻，目前有5402萬顆進口蛋全部要銷毀，黃暐瀚直言面對此事件，陳吉仲就該道歉，黃暐瀚也提出質疑，都是在野黨在那邊亂攻擊？都是媒體在抹黑？那在野黨天天都在罵民進黨，有把民進黨35%的死忠支持者給罵跑嗎？巴西蛋不被民眾接受，不是（不只是）因為在野黨攻擊或媒體不肯定，而是農業部，確實有一連串的疏失。

黃暐瀚更點出進口蛋5大缺失，他表示，首先，超思照合約不需代墊款項，只跟中央畜產會申請就可以，但卻佛心地自己拿幾億出來買？這個實在違反民眾一般的生活常識。第二，巴西蛋飄洋過海，六月時，農委會說可保存三個月，到了九月農業部卻說，可以保存四個月，說法變來變去，以致民眾信心指數降低。

第三，因為有食用蠟包膜，所以保存期限會很久？結果洗選蛋商說，有的有臘，有的沒有，品管顯然出問題；第四，特殊從海外購買的蛋，該怎麼標保存期限？農業部為什麼沒有先確認，造成了蛋品上架之後，被質疑，後退貨，又下架，亂成一團。

第五，忙了半年，巴西蛋現在在台灣，人人避之唯恐不及，搞到只剩銷毀一途，地方政府希望追蹤來源，避免民眾吃到，農業部主動公布告知國人都來不及，還在哪邊「循正常程序」、「出公文」，到底有沒有搞清楚狀況？

黃暐瀚說，上述5點，都是巴西蛋在台灣不受信任的理由，而「最重要的理由，還在於國人確實這陣子買到比以往更高比例的「不新鮮蛋」甚至「臭蛋」，讓民眾恐懼、不安，是政府的失職，老實說，陳吉仲要不要辭？民進黨高層要不要給他辭？不辭會不會害到賴清德？又或者是不是民進黨內部派系的鬥爭？老百姓一點都不關心，事情沒做好，就是先道歉，陳吉仲，應該向全民道歉！」

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