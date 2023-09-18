「陳吉仲應向全民道歉」！黃暐瀚點5大缺失：老百姓不在乎辭職

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚更點出進口蛋5大缺失，他表示，首先，超思照合約不需代墊款項，只跟中央畜產會申請就可以，但卻佛心地自己拿幾億出來買？這個實在違反民眾一般的生活常識。第二，巴西蛋飄洋過海，六月時，農委會說可保存三個月，到了九月農業部卻說，可以保存四個月，說法變來變去，以致民眾信心指數降低。
第三，因為有食用蠟包膜，所以保存期限會很久？結果洗選蛋商說，有的有臘，有的沒有，品管顯然出問題；第四，特殊從海外購買的蛋，該怎麼標保存期限？農業部為什麼沒有先確認，造成了蛋品上架之後，被質疑，後退貨，又下架，亂成一團。
第五，忙了半年，巴西蛋現在在台灣，人人避之唯恐不及，搞到只剩銷毀一途，地方政府希望追蹤來源，避免民眾吃到，農業部主動公布告知國人都來不及，還在哪邊「循正常程序」、「出公文」，到底有沒有搞清楚狀況？
黃暐瀚說，上述5點，都是巴西蛋在台灣不受信任的理由，而「最重要的理由，還在於國人確實這陣子買到比以往更高比例的「不新鮮蛋」甚至「臭蛋」，讓民眾恐懼、不安，是政府的失職，老實說，陳吉仲要不要辭？民進黨高層要不要給他辭？不辭會不會害到賴清德？又或者是不是民進黨內部派系的鬥爭？老百姓一點都不關心，事情沒做好，就是先道歉，陳吉仲，應該向全民道歉！」