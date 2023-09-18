國民黨已不在意郭台銘？黃士修批操作、放話：用兇狠方式攻擊郭賴
鴻海集團創辦人郭台銘昨與副手賴佩霞一同前往中選會，登記為2024總統副總統被連署人。不過，有媒體報導指出，一名藍營人士直言，郭台銘最後是否登記成候選人，國民黨已不太在意。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（18）日受訪說，國民黨應將精力放在監督民進黨，而不是操作、放話，並對口中不在意的郭賴，用兇狠方式不斷攻擊。
記者翁子竣／台北報導
據媒體報導，郭台銘、賴佩霞昨登記成為總統副總統被連署人後，一名國民黨黨內人士質疑，自郭台銘宣布參選後，黨內已鮮少談及郭，並認為民眾黨總統參選人柯文哲較穩定可談合作，而郭最後是否登記成候選人，對國民黨而言，已不太在意。
針對此說法，黃士修今受訪直言，大家都看得很清楚，「嘴巴上這樣講，但這段期間做多少事情，相信社會大眾也看得很清楚」。黃士修呼籲，國民黨應把最大精力放在監督民進黨，而不是操作、放話，攻擊郭台銘、柯文哲或賴佩霞，社會大眾不希望看到國民黨成為欺善怕惡政黨。
黃士修指出，面對民進黨時，曾幾何時有這麼大的力道？卻對口中不在意的郭台銘、賴佩霞，用這麼兇狠的方式不斷攻擊。
黃士修表示，郭台銘、賴佩霞都是善良好人，不會去理會這樣的惡意，因為他們要面對的是民意，會取得更多社會大眾支持，向國民黨、民眾黨與所有政治人物證明，「我們是一組優秀候選人，值得全民信賴。」