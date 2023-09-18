杭州亞運／日本亞運最正掌旗官江村美咲！24歲美女劍士外型超甜美
2022年第十九屆亞洲運動會（Hangzhou 2022 Asian Games）將於9月23日正式展開，各國的掌旗官也將一一介紹出場，其中日本亞運代表團，已經在日前宣佈，將由「美女劍士」江村美咲出任，她外型亮麗，還曾當過日本小姐，在日本人氣很高，也是連續2屆世錦賽擊劍冠軍。
記者吳政紘/綜合報導
江村美咲現年24歲，身高170公分、56公斤身材勻稱，她的父親江村宏二曾參加1988年漢城奧運鈍劍項目，母親孝枝同樣也是銳劍選手，並曾參加世界錦標賽。江村美咲跟父親是日本第一對都曾參加奧運的父女檔。
江村美咲在小學三年級時開始練習擊劍，最初她主攻鈍劍，不過，小學畢業後她參加了一場獎品為動畫監獄兔拼圖的軍刀比賽後，開始改練軍刀。
高中畢業後，她進入中央大學法學部就讀，是才貌與能力兼備的高材生，2021年，她自3月大學畢業後，成為日本第一位擊劍職業選手。
擊劍運動因劍種的不同，分為鈍劍（又稱花劍、輕劍）、銳劍（又稱重劍）、軍刀（又稱佩劍）三種，鈍劍是擊劍運動中最基本的一種，在亞洲深受歡迎；銳劍需要更多技巧性與準確性；軍刀則速度最快，也以西方選手最多。
江村在東京奧運止步8強後，因為壓力過大，曾罹患倦怠性綜合症，但日本隊請來法國教練，逐步針對她的動作微調，讓江村找回自信，連續2年在世錦賽封后，這屆亞運會勢在必得。