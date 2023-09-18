中華職棒／韓國超高人氣網紅模特兒金寶拉！24日將為統一獅開球
2023年統一7-ELEVEN獅下半季主題日活動第四檔推出「2023 HEROINE英雄女神日」，將於9.23(六)及9.24(日)連續兩日於台南棒球場熱鬧登場，UniGirls女孩們化身英雄女神，象徵每一位UniGirls都是球場上的勝利女神，帶領球迎接每一場的勝利，每位女孩都是統一場上最閃亮的一顆星，23日日特別安排UniGirls女孩擔任開球嘉賓，女孩們也特別設計規劃搭配舞蹈進行開球，給球迷最不一樣的視覺饗宴，24日活動壓軸賽前開球嘉賓特別邀請擁有百萬追蹤韓國最美模特兒金寶拉Kim Bora蒞臨台南棒球場擔任開球嘉賓，為2023 HEROINE英雄女神日開出漂亮好球。
記者吳政紘/綜合報導
金寶拉Kim Bora是韓國超人氣模特兒兼網紅，曾參加SBS超模大賽而一夕成名，在IG已經突破百萬人追蹤！今年八月曾第二次造訪台灣，喜歡透過鏡頭拍攝台灣旅遊及美食，這次透過HEROINE英雄女神日邀請特別造訪台南城市，探索台灣每個城市的美。
9.24當天賽前場外活動也特別規劃金寶拉Kim Bora拍照見面會，回饋2023年統一獅豪華季票超級球迷，活動當天將抽出幸運30組豪華季票球迷可參加拍照見面會，當天場外舞台活動也安排Kim Bora與球迷相見歡，也準備小禮物要贈送給現場球迷，一起同樂。
金寶拉日前飛來台灣，並在IG上開心表示「四年了! 我終於回來了台灣」，也透露這是自己睽違四年，才再度來台灣旅行，她大量發出在西門街頭的限時動態，除了與在韓國人氣紅不讓的許光漢立牌合照之外，還吃了阿宗麵線、雪花冰、幸福堂等經典美食。