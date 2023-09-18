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2024統籌分配款高雄六都第三　陳其邁：希望計畫型補助多點

▲高雄市長陳其邁盼中央可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁盼中央可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

明年度的中央普通統籌分配稅款出爐，台北市依舊拿最多，高雄拿第三，對此高雄市長陳其邁認為，高雄人口跟台北差不多，但是高雄的土地面積是台北的11倍大，盼中央可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵。

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明年的統籌分配稅款，六都中台北市獲配逾603.15億居冠，人均可分到2.4萬多元，第二名則是新北市468.84億，高雄市則434.66億，人均可分到1萬5877元、台中市387.07億，人均1萬3630元、桃園市303.61億，人均1萬3144元、台南市280.55億，人均1萬5085元。

今（18）日有媒體問高雄人均拿到1.58萬元，滿不滿意，陳其邁直言不能這樣算，高雄人口跟台北差不多，但是高雄的土地面積是台北的11倍大，光是一些道路、排水系統、防洪等等這些設施所需要的預算，當然就比台北來的多。

另外高雄在經濟的貢獻，包括說一些重工業也隨之帶來一些環境保護的課題，嚴峻程度也比其他縣市來的高，所以希望說中央能夠在統籌分配款、一般補助之外，可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵，讓高雄可以更普遍的來照顧所有的市民朋友。

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