2024統籌分配款高雄六都第三 陳其邁：希望計畫型補助多點
明年度的中央普通統籌分配稅款出爐，台北市依舊拿最多，高雄拿第三，對此高雄市長陳其邁認為，高雄人口跟台北差不多，但是高雄的土地面積是台北的11倍大，盼中央可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵。
記者鄭婷襄／高雄報導
明年的統籌分配稅款，六都中台北市獲配逾603.15億居冠，人均可分到2.4萬多元，第二名則是新北市468.84億，高雄市則434.66億，人均可分到1萬5877元、台中市387.07億，人均1萬3630元、桃園市303.61億，人均1萬3144元、台南市280.55億，人均1萬5085元。
今（18）日有媒體問高雄人均拿到1.58萬元，滿不滿意，陳其邁直言不能這樣算，高雄人口跟台北差不多，但是高雄的土地面積是台北的11倍大，光是一些道路、排水系統、防洪等等這些設施所需要的預算，當然就比台北來的多。
另外高雄在經濟的貢獻，包括說一些重工業也隨之帶來一些環境保護的課題，嚴峻程度也比其他縣市來的高，所以希望說中央能夠在統籌分配款、一般補助之外，可以在計畫型的補助給認真的城市多一點鼓勵，讓高雄可以更普遍的來照顧所有的市民朋友。